По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 июля, ночью на севере, востоке и юге области ожидаются дожди и грозы. Днём они пройдут по всей области, а на севере и востоке будут особенно сильными. Возможны шквал, град. Ночь будет туманной на севере и западе.





В среду, 30 июля, по прогнозу грозовой дождь, на севере и востоке - сильный.

В Костанае в ближайшие два дня будет облачно, в дневное время - дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 9-14, на юге 17 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 19-24 °С, на юге 27 °С. В среду ночью термометры покажут 13-18 °С, днём 18-23 °С, на юге 28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 12-14 °С, днём 18-23 °С. В среду: ночью 13-15 °С, днём 21-23 °С.

Ветер в ближайшие двое суток ожидается северо-восточный скоростью 9-14 м/с. Во вторник периодические усиления до 15-20 м/с ожидаются на севере и востоке, а в среду - на западе, севере и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



