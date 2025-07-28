20 суток ареста и лишение прав на 7 лет - такое наказание назначил суд для водителя внедорожника Tank 300 за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП.

Напомним, гонки с полицейскими на дороге сняли на видео в ночь на субботу 26 июля. 57-летний водитель "Танка" проехал на красный свет, спровоцировал аварию, затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После чего водитель покинул место происшествия.

Как сообщили сегодня, 28 июля, в пресс-службе депаратмента полиции, мужчину также оштрафовали на 10 МРП (39 320 тенге) за каждое нарушение - проезд на красный свет и создание аварийной ситуации. Кроме того, он должен возместить ущерб, нанесённый другому участнику ДТП.