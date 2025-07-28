Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
28 июля 2025, 20:56 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 28 июля, утром на улице Карбышева. По предварительным данным департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции на проезжей части.
К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших. Но есть материальный ущерб.
- Батальон патрульной полиции просит соблюдать водителей правила дорожного движения и дистанцию, - напоминаюn в ведомстве. - Каждый день на дорогах фиксируются десятки ДТП. От 3 до 5 водителей задерживаются в нетрезвом состоянии или без прав. А в результате страдают семьи, люди получают травмы, гибнут дети.
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