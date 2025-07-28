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Появилось расписание школьных каникул в 2025/2026 учебном году

28 июля 2025, 10:20 |  Общество

Министерство просвещения утвердило сроки начала, продолжительности каникул на учебный год 2025/2026 в школах Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Учебный год стартует 2 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года. Проведение торжественной линейки ко Дню знаний будет определяться педагогическим советом каждой школы самостоятельно.

Расписание школьных каникул в Казахстане 2025/2026:

  • 1-я четверть: 8 недель, с 2 сентября. Осенние каникулы — с 27 октября по 2 ноября (7 календарных дней).
  • 2-я четверть: 8 учебных недель. Зимние каникулы — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года (10 календарных дней).
  • Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 9 по 15 февраля 2026 года (7 календарных дней).
  • 3-я четверть: 10 недель. Весенние каникулы — с 19 по 29 марта 2026 года (11 календарных дней).
  • 4-я четверть: 8 недель, завершение — 25 мая 2026 года.

Фото:gov.kz