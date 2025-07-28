Появилось расписание школьных каникул в 2025/2026 учебном году
28 июля 2025, 10:20 | Общество
Министерство просвещения утвердило сроки начала, продолжительности каникул на учебный год 2025/2026 в школах Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Учебный год стартует 2 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года. Проведение торжественной линейки ко Дню знаний будет определяться педагогическим советом каждой школы самостоятельно.
Расписание школьных каникул в Казахстане 2025/2026:
- 1-я четверть: 8 недель, с 2 сентября. Осенние каникулы — с 27 октября по 2 ноября (7 календарных дней).
- 2-я четверть: 8 учебных недель. Зимние каникулы — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года (10 календарных дней).
- Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 9 по 15 февраля 2026 года (7 календарных дней).
- 3-я четверть: 10 недель. Весенние каникулы — с 19 по 29 марта 2026 года (11 календарных дней).
- 4-я четверть: 8 недель, завершение — 25 мая 2026 года.
Фото:gov.kz
Последние новости
28.07.25 18:49 О погоде ближайших дней в Костанайской области
28.07.25 16:07 Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц планируют завершить до конца лета в Костанае
28.07.25 15:21 Купить готовую компанию в Гонконге
28.07.25 14:43 Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при перерыве во взносах - Что сулят изменения в нормах ОСМС
28.07.25 13:25 Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
27.07.25 17:41 Гонял на Танке, как в игре GTA - Как пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Костанае
27.07.25 16:47 Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.