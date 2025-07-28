В Казахстане закрепили на законодательном уровне встречные обязательства для сельхозтоваропроизводителей, получающих государственные субсидии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП).

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Соответствующие поправки были внесены в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", подписанный 12 июня 2025 года.

Мера реализована по рекомендации ВАП после завершения в декабре 2024 года государственного аудита. Проверка была направлена на анализ эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на агросубсидии.

ВАП предложила законодательно утвердить понятие "встречное обязательство", чтобы повысить ответственность получателей субсидий и улучшить прозрачность механизма господдержки в аграрной сфере. Согласно изменениям, теперь фермеры и сельхозпредприятия обязаны демонстрировать эффективность полученной помощи. Это может выражаться в увеличении объемов производства, создании новых рабочих мест или росте урожайности.

Ожидается, что введение встречных обязательств позволит усилить контроль за целевым использованием средств и повысить отдачу от субсидий.