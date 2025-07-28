Работу подрядчиков на пр. Назарбаева и ул. Сьянова проинспектировал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, проехав по гододу 23 июля.

Техники и рабочих больше, чем обычно

Средний ремонт одной из главных транспортных артерий города - проспекта Назарбаева - стартовал в конце мая. Работы ведутся на участке от ул. Каирбекова до ул. Доненбаевой, всего 3,2 км. Из городского бюджета на них выделили 616 млн тенге.

В районе путепровода расширяют проезжую часть с четырёх полос до шести, чтобы разгрузить трафик автотранспорта, особенно в часы пик. 23 июля рабочих и техники было намного больше, чем обычно.

Как доложил представитель подрядной организации ТОО «ВАН», работы выполнены на 75%.

- До 31 июля планируем завершить укладку всех слоёв и открыть движение. Мы используем усиленную конструкцию с геосеткой, чтобы дорога прослужила дольше, - пояснил он. - Учитывая погодные условия, рассчитываем закончить вовремя.

Последний раз этот участок ремонтировали 6 лет назад. Как сообщил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ, дороги требуют обновления примерно раз в пять лет, так что нынешние работы своевременны.

- Поток машин большой, и пробки здесь - обычное дело, - добавил аким области. - Уверен, после завершения работ ситуация на дороге станет намного лучше.

"НГ" попросила пресс-службу акима Костаная уточнить, повлияют ли ремонтные работы на функционирование ливневой канализации в этом месте. Недавние дожди показали, что путепровод по пр. Назарбаева затапливает, как и до ремонта.

"Просто название такое - ЩМА"

На ул. Сьянова реконструкцию начали ремонт ещё в 2020 году, никак не могли довести работы до логического конца.

Фото из архива "НГ"

Сейчас здесь не только укладывают асфальт, но и полностью меняют инженерные сети, обустраивают ливнёвку, освещение, тротуары. Работы проводит ТОО «Арвис», на них из городского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге.

Улица частично открыта для движения автомобилей. Капитальный ремонт планируют завершить до конца августа.

Полтора километра - от ул. Рабочей до ул. Тәуелсіздік - уже готовы. Здесь дорогу расширили до четырёх полос. Осталось завершить участок длиной 500 м до улицы Гоголя. Пока он остаётся двухполосным.

Аким области поручил рассмотреть возможность расширения и этой части. Этому мешает трансформаторная подстанция, стоящая вплотную к проезжей части. Городские службы выясняют, можно ли перенести оборудование.

- Расширение поможет существенно снизить нагрузку на соседние ул. Каирбекова и пр. Абая, - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Алмат Исмагулов сообщил, что при ремонте ул. Сьянова применяется щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), и ответил на вопрос корреспондента «НГ» о качестве покрытия:

- Это просто такое название, поскольку он состоит из щебёнки - в этом ничего страшного нет. ЩМА разработан немецкими дорожниками и применяется с 60-х годов прошлого века. Применяется он и при ремонте пр. Назарбаева.

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