21 апреля аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ и его подчинённые поговорили с несколькими подрядчиками, которые выиграли тендеры на ремонт дорог. Глава региона по обычаю требовал выполнить всё качественно и в срок, попутно комментируя недоделки прошлого года.

Например, отвечая на вопросы "НГ", Аксакалов сообщил, что с 22 апреля рабочие ТОО "АБЗ плюс" приступили к устранению колейности на пр. Абая. Городские власти рассчитывают, что на все работы уйдёт не больше недели.

- Там есть гарантийный срок по пр. Абая, в рамках гарантийных обязательств они должны всё это устранить, - сказал аким области. И прокомментировал "НГ" исчезнувшую после зимы дорожную разметку: - В прошлом году на основных улицах мы применили не метод покраски, а метод нанесения термопластика. И там, где его применили (пр. Абая, ул. Тауелсиздик, ул. Воинов-интернационалистов), он хорошо держится. Он дороже, но мы на это идём, потому что он зиму выдерживает. Мы продолжим использовать этот метод.

Первая остановка акима области - ул. Сьянова. Здесь начали ремонт ещё в 2020 году и всё никак не дойдут до логического конца. Сейчас работы ведет ТОО "Арвис", на что из бюджета выделили 1,6 млрд тенге.

- Идут земельные работы, полное завершение работ запланировано до сентября, - сообщил чиновникам заместитель директора ТОО "Арвис" Владимир АВЕТИСЯН. - Здесь дорогу расширят до 14 м. Запланирована полная реконструкция. Обустраивается тротуар, меняем все инженерные коммуникации - от уличного освещения до теплотрассы. Здесь будет 133 уличных фонаря.

Аким области спрашивал подрядчиков, есть ли у них какие-то вопросы к властям. Все, как один, говорили - проблем нет, финансирования хватает. "Надо сделать качественно и в срок", - повторял как заклинание глава региона.

- В этом году на ремонт дорог выделено 9,1 млрд тенге, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году, - отметил Аксакалов. - 90 улиц будет отремонтировано, порядка 49 дворов приведут в порядок. Большой объём работ запланирован. С финансами вопросов нет.

ТОО "ВАН" выиграло конкурсы на несколько участков, которые осмотрел аким области. Это и средний ремонт ул. Каирбекова в границах Тауелсиздик-Лермонтова за 365 млн тенге, и ремонт пр. Назарбаева в границах улиц Каирбекова-Доненбаевой за 711 млн тенге.

- Мы две недели назад здесь проезжали, - сказал аким области. - Теперь от Лермонтова до Курганской всю улицу нужно отремонтировать. Последний ремонт здесь был в 2019 году. Прошло уже 6 лет, и мы видим, что дорога предельно изношена, появилась колея. Поэтому мы в мае на сессии облмаслихата выделяем дополнительные деньги из областного бюджета, чтобы продолжить ремонт и уложить сплошной новый асфальт до ул. Курганской. Я специально объехал крупные объекты, чтобы убедиться - есть ли вопросы с финансированием, есть ли у подрядчиков какие-то нерешённые вопросы.

Подрядчики рапортовали - помешать им может только погода.

- Погода позволяет работать нормально, - резюмировал Кумар Аксакалов. - Те объёмы, которые вы взяли по области, у вас есть возможность их завершить. Это не только про Костанай, но и в Сарыкольском районе. В прошлом году вам погода помешала, хотя все финансы были. В этом году мы можем её завершить.

Аким области заявил, что "по городу на дорогах очень много ям". И возложил ответственность за них на подрядчиков.

- Ваша задача - чтобы ни одной ямы на дорогах не было, - сказал Аксакалов. - Если мы обнаруживаем яму, значит, вы виноваты. И город, который должен был проследить за тем, чтобы их не было. Финансированием вы обеспечены на 100%. Будьте добры - обеспечьте. Должен быть жесточайший контроль.

Фото Георгия ГОВОРОВА