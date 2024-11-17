Вопрос на засыпку — успеют ли. Сроки завершения реконструкции этой улицы постоянно переносятся. Еще в мае этого года в акимате говорили о возможном завершении работ в текущем году. Новая установка: большая часть подряда будет выполнена в 2025 году.

На последнем аппаратном совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ говорил, что вопрос «с бородой» все-таки начал решаться. Борода действительно тянется еще с 2020 года. С подрядчиком, не выполнившим тогда обязательства, власти судились. Время шло. Проект реконструкции участка улицы Сьянова в границах улиц Гоголя и Рабочей пришлось отправлять на корректировку. В основном из-за цен на материалы и работы, прежние 2019 года безнадежно устарели. Весной скорректированный проект прошел госэкспертизу. Сейчас стоимость реконструкции — 1 млрд 355 млн тенге.

- Слава богу, что приступили в этом году к работам, - сказал Жундубаев. - Реконструкцией занимается костанайская компания, пока 100 млн тенге освоила. До конца года должны освоить остальное. Миллиард в следующем году. И долгострой будет завершен.

Фото Ксении РЕБИК