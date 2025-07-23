Представители госорганов прокомментировали как продажу ТОО "Елена Д" помещений подвала частному лицу, так и то, что новый владелец помещений врезал санузел и электросети своей студии в общедомовые коммуникации.

Судья Тлеушев осматривает подвал / Фото из архива "НГ"

Напомним, ТОО "Елена Д" владело подвалом дома в корпусе "Б" построенного им жилого комплекса "Альфа Бета" и продало часть помещений предпринимателю Денису Глинкину, который открыл там детскую студию. Ранее подвал затопило, Глинкин подал иск собственникам квартир и застройщику по взысканию убытков, но суд постановил взыскать их только с ТОО. Жильцы опасаются повторения ситуации, ведь, по их мнению, ТОО "Елена Д" допустило массу ошибок в проектировании подвала. Поэтому ОСИ "Зеленая" подало иск к застройщику, в котором требует признать договоры продажи подвальных помещений недействительными, а также побудить привести канализацию подвала в соответствие с рабочим проектом (во избежание новых ЧП) и признать незаконным переоборудование и изменение функционального назначения помещения (чтобы сделать из подвала - подвал, то бишь место, в котором расположены инженерные коммуникации и пространство для сброса воды в случае потопа, но не коммерческие помещения).

Ранее судья Алибек ТЛЕУШЕВ лично осмотрел подвал дома, чтобы выяснить, имеют ли место нарушения, заявленные истцом, или подвал соответствует правилам, как утверждает застройщик.





Юрист ОСИ Жаслан Байбазаров с жильцами / Фото из архива "НГ"

Год назад собственники квартир уже обсуждали отношения с застройщиком. Возмущались, что не владеют не только собственным подвалом, но и парковкой и детской площадкой во дворе. Все это после сдачи дома в эксплуатацию так и осталось в собственности ТОО "Елена Д".

Прошлое заседание закончилось отводом судье, который заявил юрисконсульт, представляющий ОСИ, Жаслан БАЙБАЗАРОВ - он посчитал, что снятие одного из вопросов ограничивало права истца. Отвод не удовлетворили, поэтому судья Тлеушев продолжает рассматривать дело.

- Согласно СНиП РК, в цокольных и подвальных этажах жилых зданий не должны размещаться помещения для хранения легковоспламеняющихся веществ, горючих материалов, помещений для пребывания детей. Есть такая норма закона? - спросил Байбазаров сегодня, 23 июля, на очередном заседании.

- Да. Согласно правилам, она не может находиться в подвальных и цокольных этажах, - пояснила представитель отдела архитектуры, подключенная к процессу онлайн. - Только подсобные помещения этого детского сада или детской студии.

- Может ли аким вынести постановление об изменении целевого назначения подвального помещения, где проходят общедомовые коммуникации?

- Реконструкция подвала под коммерческие помещения невозможна.

- Когда было выездное заседание, мы увидели, что господин Глинкин произвел манипуляции с общедомовыми сетями. А именно - произвел врезку в общедомовые стояки канализации, которые расположены в подвальном помещении. Кроме того, он сделал врезку в общедомовые стояки воды и вывел их в коридор для возможности сброса воды со стояков. Допустимы ли такие операции без специального разрешения акимата?

- Нет, это недопустимо. Он должен был получить разрешение, согласие всех жильцов.

- Допустима ли организация в подвалах нежилых помещений, которые используются для пребывания людей, то есть общественных помещений, без устройства эвакуационного выхода, без установки специальных противопожарных средств защиты помещений без установки путей эвакуации, которые показывали бы в случае задымления путь эвакуации?

- Должны быть противопожарные и санитарные нормы соблюдены.

На прошлом заседании Байбазаров заявил: заглушка трубы в подвале не рассчитана на то, чтобы сдерживать давление 9 этажей, из-за чего подвал неоднократно топило.

- У нас имеется прецедент, когда из-за проблем с канализацией вся вода, которая находилась в стояке, начала давить в нижнюю точку в подвале, там, где стоит просто заглушка, - отметил он. - И эта заглушка вылетает в связи с тем, что давление создалось более мощное, чем то, на которое оно рассчитано. В итоге залило весь подвал, уровень воды поднялся на сантиметров 20-30. Почему вода так высоко поднялась? Потому что она была изолирована, она не могла уйти в другие помещение из-за того, что дверные проходы между этими помещениями были заложены застройщиком. Воде просто некуда было уходить. Такие случаи неоднократны.

23 июля Байбазаров указал на этот момент ответчику:

- У вас в цоколе установлен тройник, в котором имеется обычная заглушка, которая удерживается резиновым кольцом.





Иван Марар с представителем своей компании Еленой Марар / Фото из архива "НГ"

- Она же не только удерживается, она садится на специальную жидкость, клей, - ответил директор ТОО "Елена Д" Иван МАРАР.

- Если эту заглушку выбивает, куда идет вода канализационная из стояка?

- Если ее выбьет, вода пойдет в подвал.

- В эту комнату, где стоит стояк. А там дверь, которая закрывает выход воды. Вода поднимется до пояса, до горла человека.

- Она может подняться до квартиры председателя ОСИ, если он не ходит, не эксплуатирует сети, что в данном случае и произошло.

- По проекту нет никакого способа удалить воду из этого помещения в случае прорыва?

- Только с помощью ассенизаторной машины.

- А как быть, если нет окон? У вас же окна не во всех помещениях. Машина же не дотянется своим шлангом.

- Есть соседнее окно. А длина шланга может быть и 30 м.

- Если вода побежала ночью, никто этого не видит, не слышит, каким образом у вас предусмотрен водоотвод в этой ситуации?

- Не предусмотрен вообще. Сливается вода на пол, потом ассенизаторной машиной так же откачивается.

На процессе высказалась и представитель Комитета по делам строительства:

- Передача нежилых помещений в индивидуальную раздельную собственность до того, как регистрация кондоминиума прошла, недопустима. Подвальные помещения являются общедомовым имуществом кондоминиума. Передавать их в индивидуальную собственность тоже противоречит закону. Комитет считает, что данные сделки противоречат Закону "О жилищных отношениях". Там не нужна врезка, как в случае с данными помещениями произошло. Ответчик вклинивается в инженерные системы без согласия собственников.

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