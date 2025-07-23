Предприниматели не имеют права ограничивать доступ казахстанцев к водным объектам. Об этом говорится в правилах общего водопользования, утверждённых Министерством водных ресурсов и ирригации, передаёт Tengrinews.kz.

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Согласно новому Водному кодексу, физические и юридические лица не имеют права ограничивать доступ граждан к водным объектам.

"Запрещается устанавливать заборы, охрану или иные ограничения, если это не предусмотрено законом. Для обеспечения соблюдения данной нормы Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило Типовые правила общего водопользования, регламентирующие доступ граждан к водным объектам страны", - сообщили в министерстве.

Согласно правилам, общее водопользование, в отличие от специального, не требует разрешения, а граждане имеют свободный доступ к берегам водоёмов. Допускаются отдых, туризм, купание, любительская рыбалка и водопой скота в пастбищных зонах.

Акиматы обязаны определять зоны массового отдыха и информировать об этом население. Запрещены действия, загрязняющие или засоряющие водные объекты, такие как мойка машин, хранение горюче-смазочных материалов и другие.

"Каждый гражданин имеет право общего водопользования для личных целей, если это не связано с предпринимательской деятельностью. Запрещается установка заборов и других ограничений. Исключение - организованные пляжи, официально определённые акиматами. В таких местах могут предоставляться платные услуги, но плата взимается только за сервис, а не за проход к воде", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.