В большинстве регионов страны сохраняется жаркая погода, в связи с чем многие казахстанцы охотно бы сменили рабочие костюмы на шорты и футболки. Однако как на это смотрит трудовое законодательство? Корреспондент Tengrinews.kz решил узнать об этом в Министерстве труда и социальной защиты населения.

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Издение отправило в министерство официальный запрос, в котором спросило, можно ли в жаркую погоду приходить на работу в шортах, футболке и панаме. Там сообщили, что Трудовой кодекс не регламентирует такие вопросы.

"Требования к внешнему виду работников бюджетных и небюджетных организаций в Казахстане не регламентируется Трудовым кодексом. Однако каждая организация имеет право регламентировать данный вопрос внутренними актами", - говорится в ответе.

Таким образом, теоретически приходить на работу в шортах можно, если это прописано во внутренних актах вашей организации.

Вместе с тем казахстанским госслужащим и работникам бюджетных организаций всё же придётся переносить летнюю жару в строгих деловых костюмах. В Минтруда напомнили, что требования к внешнему виду первых определены Этическим кодексом государственных служащих страны, а гражданских служащих - Кодексом служебной этики гражданских служащих.

"Таким образом, внешний вид государственных служащих и работников бюджетных организаций должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что вносить изменения в трудовое законодательство по данному вопросу не планируется.