Драка возле ТРЦ «ЦУМ» по пр. Абая произошла вечером 21 июля. На место происшествия выехали несколько экипажей полиции. Четверо участников потасовки Е., К., Г. и Г. оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Все они были признаны виновными по ст. 667 ч.1 КоАП РК, за что им суд назначил административный арест.





- Согласно материалам дела, инцидент произошел у ТРЦ «Март». Граждане Е.. и К. находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказали сопротивление при попытке сотрудников полиции сопроводить их в управление полиции города Костаная, - сообщает пресс-служба областного суда. - На законные требования полицейских мужчины отреагировали агрессивно, отказывались сесть в патрульную машину и следовать в управление полиции. Впоследствии на место прибыли братья Г., которые вмешались в ситуацию и также оказали активное сопротивление законным действиям сотрудников полиции, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей.

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Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная признал всех четверых мужчин виновными. В отношении Е. и К. назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток каждому. Братья Г. получили арест сроком на 10 суток каждый.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее полиция сообщала, что на двоих из задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решения суда по этому делу еще неизвестны.