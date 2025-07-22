Вечером 21 июля в центре Костаная, возле ТРЦ «ЦУМ» по пр. Абая, произошла потасовка с участием нескольких молодых людей. На место происшествия выехали сразу несколько экипажей полиции. О случившемся вчера сообщили читатели «НГ».

Сегодня, 22 июля, информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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- Вечером 21 июля в районе ТРЦ «ЦУМ» сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка. Четыре молодых человека распивали алкоголь, - рассказали в ведомстве. - На замечания двое из них отреагировали агрессивно и оказали сопротивление сотрудникам полиции.

Все участники конфликта были задержаны и доставлены в городское управление полиции. В действиях двух из них усматриваются признаки хулиганства с применением насилия - по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство" (совершенное группой лиц, связано с сопротивлением представителю власти - "НГ"). Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье - до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении всех четверых составлены административные материалы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

- Призываем граждан соблюдать закон и порядок, - подчеркнули в ДП.

Кадр из видео