19 июля в Рудном отмечали не только День металлурга, но и 71-й день рождения для АО «ССГПО» и юбилей для ERG Service, централизованного сервисного предприятия Евразийской группы. На главной площади установили сцену размером с небольшую многоэтажку. К ней прилагались огромные экраны, на которые транслировали происходящее на сцене. Что показывали - в репортаже «НГ».

Тебе понравился праздник?

Этот вопрос меня поставил в тупик, потому что ответить на него односложно, как это предполагает формулировка, я не смог. С одной стороны, праздник собрал очень много зрителей, о чем организаторы не раз подчеркивали в соцсетях. Люди действительно приходили, покупали шашлыки у многочисленных торговцев, смотрели концерт и подпевали как местным артистам, так и приглашенным звездам. Веселились, отдыхали, делали сотни видео с масштабного фейерверка. И тут ответ в большинстве случаев будет следующим: да, понравился.

С другой стороны, этот вопрос можно расширить, сделав ответ на него более многослойным. А чем тебе запомнился День металлурга? Или чем он отличался от других праздников? Интересно почитать, как на эти вопросы ответят читатели в комментариях, потому что мне не удалось сформулировать ответ.

День города и День металлурга в Рудном долгое время праздновали вместе. Это помогало экономить деньги. Но дело еще и в том, что эти праздники не особо отличались друг от друга по содержанию. Большая сцена, иногородние, а до 2022 года - иностранные, певцы, выступление которых чаще всего оплачивал не бюджет, а горнодобывающий гигант. А еще шашлыки и выпечка из многочисленных торговых палаток. Но потом праздник раздвоился.

- Если мы будем отдавать дань уважения только металлургам в их день, а в День города - основателям Рудного, в том числе металлургам, это, я считаю, правильный подход, - пояснял «НГ» в июле 2023 года аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.

От акима и других

Описанному акимом Рудного подходу не изменили и в 2025 году. Больше часа со сцены награждали сотрудников ССГПО и ERG Service. Официальную часть начали с показа 8-минутного ролика о профессиональном пути работников и о том, как фабрика стала для них не просто рабочим местом, а «второй семьей». Эдакая рекламная профориентационная короткометражка.

Сразу после на сцену по очереди выходили высокие начальники с «почетной миссией» наградить отличившихся сотрудников. Нагрудные знаки, грамоты, благодарственные письма и даже ордена вручали аким Рудного Виктор Ионенко, председатель профкома ССГПО Ерлан Алькенов, директор филиала ERG Service Евгений Ефименко, директор ремонтно-механического металлопрокатного завода Алмат Абдыкалыков, руководитель отдела социальных проектов ССГПО Александр Макаренко и гендиректор ССГПО Сергей Кузьменко. Все толкали речь с поздравлениями в честь дня рождения, а потом фотографировались с награжденными. В прошлом году к юбилею некоторым сотрудникам дарили машины и квартиры. На 71-й день рождения решили обойтись без дорогих подарков.

Выступавших издалека видно плохо, поэтому их крупным планом показывали на огромных экранах. Получался эдакий Гулливер, которого со всех сторон рассматривали лилипуты-горожане. Только связывать веревками не спешили.

- От работы этих компаний очень многое зависит в нашем городе, - отмечал Ионенко. - Я хочу вам сказать слова благодарности за ваш труд, за ваши железные нервы, за ваши пламенные сердца. За то, что вы работаете на благо родины.

Сергей КУЗЬМЕНКО коротко упомянул о сложностях, с которыми предприятие сталкивается уже не один год. Но обнадежил:

- Мы сегодня четко знаем, куда идти и как развивать наше предприятие. У нас сформировано четкое понимание, что мы будем делать. И эта программа затрагивает все перемены, начиная от сырьевой базы. Часть проектов мы уже реализовали и имеем эффект. И это заслуга каждого работника объединения. Для предприятия самое главное - это люди. Поэтому, помимо развития технологий и модернизации оборудования, мы вкладываемся в социальную сферу. Вы сами видите, что происходит в городе: строится школа, на предприятии реализуется программа санитарно-бытовых помещений. Поэтому в праздник хочу пожелать благополучия, мирного неба над головой и чтобы у нас было больше поводов для счастья и радости.

Как у группы Coldрlay

Награждающих сменили артисты. Танцоры из ансамбля «Зорянка» выступали в костюмах горняков и касках под микшированную версию оркестровой сюиты «Время, вперед!» Георгия Свиридова, известную по заставке программы новостей во времена СССР. Остальные выступления - в основном каверы на попсовые хиты и то, что принято называть словом «попурри». Пели красиво, люди подпевали.

Артистов тоже транслировали широкой публике. В этом году организаторы учли ошибки предыдущих лет и не стали использовать стационарные лед-экраны, установленные на центральной площади, качество картинки которых оставляет желать лучшего. Так с тремя большими экранами концерт в Рудном стал походить на выступления больших артистов. На экраны ведь не просто выводили картинку со сцены. Была проделана большая операторская работа, когда кадры певцов перебивали кадрами с жителями Рудного, слушавшими артистов. Почти как на концерте британской рок-группы Coldрlay.

Если кто не слышал, на концерте в Бостоне 16 июля такая камера случайно засняла женатого генерального директора крупной компании Энди Байрона в обнимку с коллегой из HR-отдела. Видео мгновенно завирусилось, а сам момент стал поводом для сотен мемов от пользователей соцсетей и даже крупных компаний. Говорят, что теперь появится даже новый термин to coldplay, что означает «спалиться, громко и неловко».

В Рудном, кажется, обошлось без таких громких скандалов. Чаще всего в камеру местных операторов попадали дети с родителями. Некоторые зрители махали руками, приветствуя собравшихся. Иные пытались поскорей выйти из кадра, но, наверное, из-за собственной скромности.

Больше всего народа на площади собралось ближе к вечеру, когда по программе должны были выступить приглашенные звезды казахстанской эстрады. В этом году хедлайнерами стали группа «МузАрт» и поп-звезда Kalifarniya. Полчаса на песни для старшего поколения, а после - столько же для молодежного исполнителя. Последнего подростки встречали плакатами.

Самым ярким поклонником оказался юный рудничанин Пердебай ТАШМУРАТ. После того как певец исполнил песню «Доза», подросток из толпы обратился к Kalifarniya. Получил разрешение, пробежал мимо сотрудников СОБРа, поднялся на сцену и поздравил маму под одобрительный гул толпы:

- Мама, салем, я вышел на сцену!

После чего попытался спеть дуэтом и сфотографировался со звездой.

Завершился День металлурга традиционным фейерверком. Красивым, на несколько минут. Шоу в небе завершилось, и люди стали расходиться по домам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

На следующий день в ход пошли другие экраны. В соцсетях стали публиковать ролики и нарезки концерта, в том числе съемки с дронов. Так что, если кто пропустил праздник, может посмотреть краткий обзор через свои смартфоны.

Фото Георгия ГОВОРОВА