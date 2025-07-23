Кто будет нести ответственность в случае медицинских ошибок при применении искусственного интеллекта, ответил заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Минцфиры Казахстана Алибек Сайланбаев, передает Informburo.kz.

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Как он отметил, медицина – это одна из первых отраслей, где стали применять искусственный интеллект. Сейчас в Казахстане действует несколько стартапов на основе искусственного интеллекта. Например, умные технологии помогают выявлять инсульт по снимкам головного мозга, а также заболевания ротовой полости по 3D-снимкам.

"На данный момент искусственный интеллект – это инструмент, он помогает докторам выявлять какие-то новые вещи. То, на что доктор может не обратить внимание, ИИ может ускорить его работу. Полностью доверять искусственному интеллекту, чтобы он что-то вылечил, я думаю, пока не на такой стадии", – сказал представитель Минцифры на брифинге в СЦК.

Однако, по мнению спикера, в случае ошибок при выставлении диагноза ответственность должен нести врач.

"Вы что-то сделаете, не знаю, вы кинете палку в кого-то. Вы же виноваты, а не палка. То есть искусственный интеллект – это как инструмент, который ему помогает, но конечный итог, говорит вам диагноз, ставит лечение – это врач", – заключил Сайланбаев.

22 июля Министерство здравоохранение Казахстана сообщило, что в Акмолинской области апробируют сервис "ИИ-терапевт", который может сам ставить диагнозы пациентам.