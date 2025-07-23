По прогнозам синоптиков в четверг, 24 июля, ночью на севере и востоке, а днём на западе, севере и юге области пройдут дожди с грозами. В пятницу 25 июля, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и юге. Днём на западе и юге будет усиление дождя, временами шквал, град.





В субботу, 26 июля, грозовые дожди будут идти по всей территории области, особенно сильными они будут на западе и севере. Вновь временами возможен шквал, местами град.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу дождь, гроза.

- В четверг ночью по области будет 15-20 градусов тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 25-30, на юге до 35 градусов. В пятницу ночью ожидаем 15-20 °С, днём столбики термометров вновь поднимутся до отметок 25-30 °С. Ночь на субботу будет несколько прохладнее - 12-17, на юге 20 °С, днём столбики термометров поднимутся до отметок 20-25 °С

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 16-18 °С, днём 26-28 °С. В пятницу: ночью 15-17 °С, днём 25-27 °С. В субботу: ночью 14-16 °С, днём 20-22 °С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный, в пятницу и субботу - северо-западный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге области.

Фото Ксении РЕБИК