Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключение подачи питьевой воды планируется с 9 утра до 11 вечера.

- В связи с переподключением водопроводных сетей по капитальному ремонту по ул. Гоголя (в границах Темирбаева – Майлина) временное отключение питьевой воды произойдет по некоторым адресам, - говорится в сообщении.

В жилых домах воды не будет:

ул. Темирбаева: 10, 12, 13а

пр. Аль-Фараби: 139, 139а, 141, 141/1–141/7, 143, 143а, 145

ул. Перонная: 8, 10

Отключат и социальные объекты:

ул. Перонная, 7 - Ж/Д вокзал

ул. Темирбаева, 13/1 - Автомойка

ул. Толстого, 135А - Транстелеком

- ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства, - отмечается в сообщении. - Рекомендуем заранее запастись водой.