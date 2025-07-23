Несколько домов останутся без питьевой воды 25 июля в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
23 июля 2025, 21:23 | ЖКХ
Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключение подачи питьевой воды планируется с 9 утра до 11 вечера.
- В связи с переподключением водопроводных сетей по капитальному ремонту по ул. Гоголя (в границах Темирбаева – Майлина) временное отключение питьевой воды произойдет по некоторым адресам, - говорится в сообщении.
В жилых домах воды не будет:
- ул. Темирбаева: 10, 12, 13а
- пр. Аль-Фараби: 139, 139а, 141, 141/1–141/7, 143, 143а, 145
- ул. Перонная: 8, 10
Отключат и социальные объекты:
- ул. Перонная, 7 - Ж/Д вокзал
- ул. Темирбаева, 13/1 - Автомойка
- ул. Толстого, 135А - Транстелеком
- ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства, - отмечается в сообщении. - Рекомендуем заранее запастись водой.
Последние новости
23.07.25 20:50 Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
23.07.25 16:10 Оформление туристической визы в США для граждан Казахстана
23.07.25 15:26 "Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
23.07.25 14:23 "Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за ошибки ИИ в медицине, ответили в Минцифры
23.07.25 12:51 Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и футболке, рассказали в Минтруда
23.07.25 10:50 От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
23.07.25 10:06 Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.