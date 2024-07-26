Вечером 25 июля в корпусе «Б» жилого комплекса "Альфа Бета" прошло общее собрание жильцов. В повестке дня - общение с юристом, которого ОСИ наняло для выяснения отношений с застройщиком ТОО "Елена Д". У собственников новых квартир возникли претензии к выявленным и не устраненным дефектам. А еще жильцы не владеют не только собственным подвалом, но и парковкой, и детской площадкой во дворе их дома. Все это после сдачи дома в эксплуатацию так и осталось в собственности застройщика. Более того, подвал ТОО "Елена Д" продает и сдает коммерческим предприятиям.

Дом был построен в 2021 году, а в 2022-м в блоке «Б», где расположены 234 квартиры, было создано ОСИ. Но объединение до сих пор не получило большинство документов на этот дом.

- ОСИ писало письма застройщику, ответы не получает, документы им не передают, - рассказал юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Они хотят получить весь проект на дом с пересогласованиями, техническую документацию на оборудование и акт балансовой принадлежности на коммуникации. Здесь, к примеру, установлены подъемники для инвалидов, которые не работают. Я также знаю, что у некоторых жильцов возникли проблемы с тем, что запах из канализации поступал в квартиры. Это произошло из-за того, что строители соединили шахту вентиляции и фановую трубу канализации. Сейчас эту проблему временно решили, но это все равно нужно переделывать.

Байбазаров также указывает на базу данных управления земельного кадастра. По ее данным, дом №25/1 по ул. Зеленая находится в общей долевой собственности, а земля вокруг него в частной.

Скриншот с сайта Управления земельного кадастра

- При сдаче дома не понятно кто и не понятно как разделил участок, - отмечает Байбазаров. - ОСИ обращалось с требованием передать в собственность жильцов землю, но вопрос так и не был решен. Весь двор собственникам квартир не принадлежит. Это юридически невозможно! Землю предоставляли для строительства домов. И иного целевого назначения у нее нет. Более того, когда проходила экспертиза проекта, она бы не разрешила строить дома без придомовой территории, так как она обязательна. Но при вводе дома в эксплуатацию что-то изменилось. Мы пока не знаем кто и как это сделал, выясняем.

Пока двор используется жильцами по прямому назначению. Он небольшой, но в него вместилась детская площадка и парковка для машин. Въезд во двор осуществляется с одной стороны.

Подвал многоэтажки - отдельная головная боль. По словам председателя ОСИ Олеси ГОРОБЕЦ, в подвале уже обосновались около 10 предпринимателей. Подвал тоже, якобы, остается в собственности застройщика. О том, как им распоряжаются, рассказывает житель этого дома Данияр СУЛЕЙМЕНОВ:

- Застройщик в стоимость квартиры включил квадратуру площадки между мной и соседом, а также применил 0,5 коэффициент, добавив площадь балкона. Мы договорились с застройщиком, что на разницу незаконно включенной квадратуры, мне предоставят подвальное помещение. Мы заключили с ТОО "Елена Д" дополнительное соглашение. Свою часть подвала я использую просто как склад. Но у меня на эту площадь есть все документы - договор купли-продажи, есть справка из земельного комитета, что я являюсь собственником. И у меня на портале электронного правительства есть запись, что я владелец нежилого помещения №16, за что я плачу налоги. Теперь мне юрист говорит, что я не могу являться собственником подвала. Более того, я планировал еще покупать часть подвала, пока не узнал, что у нас нет в проекте в подвале коммерческих помещений, так как там общие коммуникации.

Сулейменов рассказывает, что квартира в новом ЖК после покупки нуждалась в существенном ремонте. Новому владельцу пришлось выравнивать стены, менять проводку.

- ОСИ действует с 1 июля 2022 года, с этого дня мы собираем взносы, - отмечает Олеся Горобец. - Мы только когда обратились к юристу выяснили, что наш двор нам не принадлежит. Мы не можем оформить кондоминиум, потому что нет документов от застройщика. Они знают, что ОСИ создано. Но документы нам не передали, и застройщик даже не понимает, чего мы от них хотим. Мы наняли юриста, чтобы выяснить кто за что отвечает и когда все это закончится. У нас проблемы с канализацией, вентиляцией, электричеством. Вы слышали, что у нас уже работают коммерческие предприятия. Они подключились к нашей сети. При чем потребляют они куда больше, чем собственники квартир. Но дело в том, что у нас только один договор с КЭЦ. Мы не имеем право продавать электроэнергию, но нам приходится выставлять счета за возмещение затрат по электричеству в подвале. Если к тем, кто купил подвал, мы можем обратиться через нотариуса и взыскать затраты, но есть предварительные договоры, по которым право собственности не оформлено. И что с ними делать, мы не знаем.

Жаслан Байбазаров отмечает, что в подвале при строительстве была оборудована система отопления. По его мнению, это сделано застройщиком не случайно, а намерено.

- Наш подвал полностью отапливается, но для «КТЭК» это потери, - говорит председатель ОСИ. - И жильцы вынуждены за свой счет возмещать эти потери, платить за тепло, которым пользуется бизнес.

"НГ" утром 26 июля обратилась за комментарием к представителям ТОО "Елена Д", но на момент публикации, хоть наши сообщения и были прочитаны, ответов застройщик не дал.

По словам Жаслана Байбазарова, он от лица ОСИ готовит иск в суд, чтобы хотя бы получить документы на дом. Как земля вокруг дома и подвал оказались в частных руках - пока открытый вопрос к ответственным лицам из госорганов.

Фото Георгия ГОВОРОВА