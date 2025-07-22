Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Федерации бокса Костанайской области Урала и Коргана Айтеновых, прошел в Костанае уже в 26-й раз.

Финальный бой в категории до 85 кг Абдумумин Эргашев (Россия) – Даниал Ескелди (Алматы)

На ринг во Дворце спорта поднимались более 140 молодых боксеров 2007-2008 г. р. из Ирака, Катара, Кыргызстана, России, Сирии, Узбекистана и 14 регионов Казахстана, разыгравших награды в десяти весовых категориях. Впервые в турнире принимали участие и девушки, которые определили сильнейших в трех весовых категориях.

Братья Урал и Корган Айтеновы избирались за свои организаторские способности вице-президентами областной федерации бокса. К сожалению, они ушли из жизни в самом расцвете сил - в мае 1999 года трагически погиб Урал Дюсембекович, а в октябре 2004 года не стало и Коргана Дюсембековича.

Первый мемориальный турнир в память об Урале Айтенове прошел по инициативе Коргана Айтенова в 2000 году, а в 2005 году турнир получил статус международного и проводится в память об Урале и Коргане Айтеновых. С того времени его организацией занимается младший из братьев - Болат, президент «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых».

Турнир имеет категорию «А», что позволяет его победителям выполнить норматив мастера спорта РК. Путевки в большой спорт в этих соревнованиях получили олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Бахтияр Артаев и Данияр Елеусинов, призеры Олимпийских игр Геннадий Головкин, Иван Дычко, Василий Левит, Серик Елеуов, Адильбек Ниязымбетов, чемпионы мира Биржан Жакипов, Мерей Акшалов, чемпионы Азии Антон Пинчук, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов и многие другие боксеры республики. За четверть века турнир стал одним из самых престижных для молодых боксеров.

В течение пяти дней на костанайском ринге шли упорные бои, по результатам которых три золотые медали среди юниоров завоевали боксеры Костанайской области, два золота на счету представителей Туркестанской области, по одной золотой награде в активе боксеров Астаны, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областей и еще одну золотую медаль завоевал боксер из России.

Всего же призерами турнира стали представители 13-ти регионов Казахстана, а также боксеры Сирии, России, Катара, Кыргызстана и Узбекистана.

Хозяева турнира в турнире среди юниоров поднимались на пьедестал в восьми весовых категориях, завоевав девять наград, в том числе три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Призеры в категории до 75 кг - Нуртилеу Алиакбаров (Алматы), Кирилл Покорский (Костанай) и Илья Майборода (оба - Костанайская область)

Победителями турнира из числа боксеров Костанайской области стали Ернар Кенжигарин в весовой категории до 50 кг, выигравший в финале у Едиге Картабая из Алматы, Кирилл Шкута, одержавший в категории до 70 кг победу над представителем Катара Муссой Ратмой, и Кирилл Покорский, чьим соперником в категории до 75 кг был Нуртилеу Алиакбаров из Алматы.

Дошли до финала в свох весовых категориях и стали обладателями серебряных наград Медеу Егембергенов (до 55 кг), уступивший в решающем бою Ерасылу Мейрамхану из Туркестанской области, Антон Худяков (до 60 кг), проигравший в бою за золото Дархану Усену из Астаны, и Игорь Волейчук (до 80 кг), не сумевший в последнем бою победить Руслана Динеуова из Актюбинской области.

Обладателями бронзовых наград стали Илья Майборода (до 75 кг), Ансаган Канапьянов (до 85 кг) и Азамат Абдрашев (до 90 кг).

Финальный бой в супертяжелой категории Ай-Тхани Фарис Али (Катар) - Диас Аюпов (Мангистауская область)

Победителями турнира стали:

до 50 кг - Ернар Кенжигарин (Костанайская область),

до 55 кг - Ерасыл Мейрамхан (Туркестанская область),

до 60 кг - Дархан Усен (Астана),

до 65 кг - Ерадил Узакбай (Туркестанская область),

до 70 кг - Кирилл Шкута (Костанайская область),

до 75 кг - Кирилл Покорский (Костанайская область),

до 80 кг - Руслан Динеуов (Актюбинская область),

до 85 кг - Абдумумин Эргашев (Россия),

до 90 кг - Руслан Ахметов (Карағгандинская область),

свыше 90 кг - Диас Аюпов (Мангистауская область).

Боксируют юниорки

В трех финальных боях среди юниорок выступили пять представительниц Костанайской области и одна гостья.

Претендентки на чемпионский пояс в весовой категории до 57 кг у девушек Банин Али Абдулхалег (Ирак) и Айым Агитаева (Костанай)

В весовой категории до 57 кг спортсменка из Ирака Банин Али Абдулхалег одержала победу над хозяйкой турнира Айым Агитаевой. В чисто же костанайских финалах в весовой категории до 60 кг Ботагоз Габдулина победила Дану Дбышеву, а в категории до 65 кг Фарида Игисенова взяла верх над Инессой Классен.

Победители турнира были награждены специальными поясами чемпионов.

Специальным призом был отмечен признанный лучшим боксером турнира Дархан Усен (Астана). Приза «За волю к победе» удостоен Едиге Картабай (Алматы). Обладателем «Приза зрительский симпатий» стал представитель Катара Мусса Ратма. А лучшим судьей соревнований признан Бахытжан Бекпенбетов (Жамбылская область).

Фото предоставлено «Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых»