Изображение снежного барса появится в паспорте Казахстана. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Скрин из презентации МВД

Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Бауржан Аленов, ведомство работает над повышением уровня защиты национального паспорта.

"Наши граждане без визы могут посещать 43 страны. Паспорт соответствует всем международным стандартам, имеет все необходимые элементы защиты. Сейчас прорабатываем введение дополнительных степеней защиты", - рассказал Аленов.

В момент выступления и. о. министра в презентации показали, как будет выглядеть новая версия казахстанского паспорта. На изображении можно заметить снежного барса, который часто находит отражение в государственных символах, эмблемах спортивных клубов и других организаций.