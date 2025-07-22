Маленький ребенок выпал с 4 этажа в Рудном
22 июля 2025, 13:33 | Происшествия
Несчастный случай произошел сегодня, 22 июля. Мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев упал с 4 этажа многоэтажного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе Рудненской городской больницы.
Иллюстративное фото freepik.com
- В Рудненскую городскую больницу 22 июля в 10.35 по скорой помощи поступил ребенок 2023 года рождения, - сообщили в медучреждении. - Находится на этапе обследования в реанимации.
Напомним, в выходные в Рудном в реке утонул подросток, котогрый пошел на рыбылку с друзьями.
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