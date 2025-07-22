Несчастный случай произошел сегодня, 22 июля. Мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев упал с 4 этажа многоэтажного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе Рудненской городской больницы.

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- В Рудненскую городскую больницу 22 июля в 10.35 по скорой помощи поступил ребенок 2023 года рождения, - сообщили в медучреждении. - Находится на этапе обследования в реанимации.

Напомним, в выходные в Рудном в реке утонул подросток, котогрый пошел на рыбылку с друзьями.