Финальные старты XXXVIII Спартакиады пройдут в этом году в Денисовском районе. В селе Денисовка на стадионе «Автомобилист» с 31 июля по 3 августа определятся победители и призеры в таких видах спорта, как баскетбол, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, велоспорт, волейбол, дзюдо, футбол, легкая атлетика. Кроме этого, пройдут финалы и в таких национальных видах спорта, как аударыспак, асык ату, бес асык, байга, казак куреси и кокпар.

А уже сейчас стали известны обладатели первых наград областной Спартакиады в пулевой стрельбе, настольном теннисе и шахматах, соревнования по которым прошли в Костанае и Тобыле и в которых приняли участие лучшие спортсмены и команды из всех городов и районов области.

Соревнования по пулевой стрельбе, прошедшие в областном центре, носили лично-командный характер.

В личном зачете среди мужчин лучший результат показал Батырхан Ермагамбетов из Карасуского района - 192 очка, а второе и третье места заняли Айбек Байдильдинов из Костаная - 190 очков и Виктор Ильин из Рудного - 172 очка.

На огневом рубеже женщины

Среди женщин призовую тройку составили Анастасия Показаньева из Рудного - 230 очков, Татьяна Кнаус из Аулиекольского района - 227 очков и Ангелина Куденко из Узункольского района - 198 очков.

Призеры областной Спартакиады в пулевой стрельбе в командном зачете

В командном зачете первенствовали стрелки Рудного, обошедшие занявших призовые места представителей Костаная и Аулиекольского района.

Вся борьба у мастеров маленькой ракетки впереди

Командные соревнования по настольному теннису, в которых каждый регион представляли по два мужчины и две женщины, прошли в Тобыле в спорткомплексе «Астана». В этих соревнованиях не было равных мастерам маленькой ракетки из областного центра, за сборную которого вступали Артем Сипачев, Данияр Искендиров, Алина Сураганова и Алина Дубровская.

Команда Карабалыкского района в составе Аслана Тлеубаева, Айдына Альмагамбетова, Данны Исимовой и Данны Исановой заняла второе место.

Призеры областной Спартакиады в настольном теннисе

А квартет теннисистов в составе Тамерлана Балташа, Руслана Симонова, Акмарал Байтемировой и Даны Сапаровой принес третье место Костанайскому району.

За шахматными досками команды Костаная (слева) и Амангельдинского района

Команды шахматистов в составе двух мужчин и одной женщины соревновались в шахматном клубе областного центра. И этот командный турнир принес еще одно спартакиадное «золото» в копилку областного центра, которое завоевали для Костаная международный гроссмейстер Петр Костенко, Нурлан Тилеубай и Сауле Алдамжарова.

Команда шахматистов Костаная - сильнейшая в области

Второе место заняла команда Аркалыка, за которую выступали Аблай Мүсилим, Сергей Лиников и Алтын Курманова.

Сборная Рудного в составе Анатолия Безрукова, Артема Юркина и Елены Чешской стала бронзовым призером областной Спартакиады.

Таким образом после трех видов программы лидерство в 38-й летней Спартакиаде Костанайской области захватили ее многократные победители спортсмены города Костаная, на счету которых два первых и одно второе место.

Фото областного управления ФКиС