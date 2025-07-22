В Казахстане провели государственный аудит в сфере геологоразведки и недропользования, выявив 81 процедурное нарушение и 16 системных недостатков, передает Informburo.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату. Подтверждённые же запасы недр страны постепенно истощаются, отметили в ВАП.

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Сейчас недропользование обеспечивает более 20% валового внутреннего продукта, отметили в ВАП.

"На фоне истощения подтверждённых ресурсов отмечается высокая доля так называемых "бумажных" ресурсов, когда запасы предварительно оценены, но не подтверждены и не вовлечены в экономический оборот", – говорится в сообщении.

По мнению аудиторов, геологическое изучение недр финансируется недостаточно. Также они указали на низкую инвестиционную активность недропользователей.

"Министерство промышленности и строительства не выполнило задачи по оцифровке геологических сведений, созданию цифрового банка данных, обновлению фондов и повышению активности частного сектора. Отсутствие современных фондохранилищ создаёт риск утраты или повреждения ценных геологических данных. Из-за отсутствия контроля со стороны комитета геологии и недобросовестного исполнения договорных обязательств со стороны подрядчика государством оплачены невыполненные работы по оцифровке геологических материалов на 68,2 млн тенге", – рассказали в палате.

В ВАП добавили, что Минпром разрешает недропользователям менять рабочие программы без налоговой экспертизы. Кроме того, в Казахстане не хватает современных геологических лабораторий.