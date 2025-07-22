Петуньи, высаженные в горшках вдоль улицы, оборвал неизвестный в субботу 19 июля. Валяющиеся на тротуаре от аквапарка «Лагуна» до ТЦ «Бум» цветы заметили горожане ранним утром. Правоохранительные органы нашли хулигана, его дело на днях рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям.

Костанайцу Ш. предъявили ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Как следует из материалов дела, своими действиями он проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок.

- На судебном заседании он полностью признал свою вину, пояснив, что возвращался из кафе в нетрезвом состоянии и не может объяснить причину своего поступка, но раскаивается в содеянном, - сообщает пресс-служба областного суда.

Суд признал Ш. виновным и назначил ему штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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