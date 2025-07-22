Одним из самых главных стартов страны по велосипедному спорту в маунтинбайке для юниоров стали соревнования в программе VI Молодежных летних спортивных игр Республики Казахстан. Они прошли в Абайской области и были посвящены 180-летию Абая Кунанбаева.

София Мамаева и старший тренер Костанайской области по маунтинбайку Артем Головащенко с медалью Молодежных игр / Фото Сергея БРЕДИХИНА

В программу Молодежных игр вошли соревнования среди юношей и девушек по такой дисциплине маунтинбайка, как олимпийский кросс-кантри (XCO).

В соревнованиях среди девушек уверенную победу одержала представительница Костанайской области София Мамаева из Костанайского района (с. Мичуринское), завоевав золотую медаль. Второе и третье места заняли Юлия Ли из Жамбылской области и Софья Бундина из Шымкента.

Причем в начале июня в Таразе на чемпионате Казахстана по маунтинбайку среди юниорок именно в этой дисциплине София Мамаева заняла третье место, уступив как раз Юлии Ли и Софье Будановой. И вот через полтора месяца на Молодежных играх состоялся своеобразный реванш.

Среди юношей призерами Молодежных игр в кросс-кантри (ХСО) стали Альдер Егрешов, Алмир Валиев (оба - Шымкент) и Богдан Лухманов (Алматы). Представитель Костанайской области Тамерлан Исмагулов занял 24 место.

В командном зачете сборная Костанайской области стала второй, уступив первенство представителям Шымкента. Третьими в командном зачете были велосипедисты Жамбылской области.

Всего в соревнованиях по маунтинбайку в программе VI Молодежных летних спортивных игр РК приняли участие команды десяти регионов Казахстана.