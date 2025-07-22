Утро понедельника 21 июля в Алматы началось громко. Выселение постояльцев детского дома в Баганашыле, о котором так долго говорили, началось именно в самый трудный и непредсказуемый день недели. Крики, плач, обмороки – ребята не скрывали, что будут стоять до победного конца. Наряды полицейских явно проигрывали сопротивляющимся – под прицелом камер служивые не знали, как себя вести с разбушевавшимися подростками. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в скандале точку не поставил Токаев.

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Корреспондент Ulysmedia.kz наблюдал за происходящим и пытался понять, кому и зачем понадобилось переселять детей.

Кто благодетель

Здание, где расположен центр адаптации несовершеннолетних, а проще детдом, построили еще в 1963-м. Тогда Баганашил не считался престижным, и дети десятки лет никому не мешали. Сейчас округу застроили элитной, а значит и дорогой, недвижимостью – каждая сотка уже на вес золота.

Переполох начался два года назад – комиссия, которую, как утверждают подростки, никто не видел, признала сооружение аварийным. Инвестор нашелся очень быстро. Акиматы Алматы и Алматинской области подписали договор на условиях государственно-частного партнерства и вот в рекордные сроки за 4 млрд тенге новый дом для сирот с комфортабельными условиями распахнул двери.

Правда, дети наотрез отказались переезжать в новое здание, которое находится в 20 километрах от Конаева, да еще и рядом с колонией.

- Моих друзей и подруг насильно посадили в автобус и увезли в Конаев. Им ничего не объяснили. Их просто увезли под давлением. Мы боролись за наш дом, за друзей. Там, в Конаеве, нет нормальной инфраструктуры, всё новое, друзей тоже придётся искать заново. Адаптация будет тяжёлой, - объяснил корреспонденту Ulysmedia.kz один из воспитанников Анатолий Вилкин.

Благодетель, не пожалевший на сирот несколько миллиардов –консорциумом Damu Development Group. Его руководитель и учредитель - Мухамеджанов Канат Наурызбаевич. По данным niac.kz, его основная деятельность связана с предоставлением комплексных офисных административных услуг. Также он возглавляет ТОО «GB ESTATE ALMATY».

Бывшая воспитанница центра предположила, что бенефициар проекта – Алия Назарбаева.

- На самом деле эти земли были проданы Алие Назарбаевой, которая сейчас строит там жилые комплексы. В ближайшее время застройка продолжится, как только детей отправят в другие места, - выразила свою точку зрения в одном из интервью Бибигуль Мамай.

Может быть в этой версии есть логика? Иначе как можно объяснить инкогнито застройщика? Тем более, что сегодня в загазованном Алматы Баганашыл считается одним из самых чистых мест, где жилье строят только ультра-класса.

Известно, что осваивают территорию еще две компании - Sensata Group и Everest Development – ни в одной из них, конечно, след младшей дочери первого президента не прослеживается.

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, который оказался на выселении, удивился, что, несмотря территориальную принадлежность, детдом до сих пор не передан на баланс акимата Алматы.

- У нас есть статья 39 Земельного кодекса. Землепользователь — это детдом и областное управление образования. Если детей переселяют, каков будет статус земли? Если назначение участка изменят и там построят коммерческую недвижимость - это уже незаконный вывод земли из госсобственности. Поэтому у меня вопрос: останется ли территория за детским домом, или там появятся таунхаусы и коттеджи, - задается он вопросами.

Не по-детски

Дети, которые наотрез отказались переезжать, были взвинчены и дали понять, что просто так сдаваться не собираются. Над разгоряченной толпой летали не детские слова – коррупция, права человека, разберемся, мы вам это припомним… Казалось, еще чуть-чуть и ситуация выйдет из-под контроля.

Журналистов удивило, что на выселение не приехали омбудсмены – ну никак не могла об этом не знать главная защитница детских прав - Динара Закиева, ведь скандал с выселением из детдома родился не вчера. Возможно, есть что-то и похуже, и пострашнее. Или там, где идет торг землей, детям нужно молча соглашаться?

- Его рвут на части уже давно, дети живут в окружении элитных особняков, лакомый же кусочек. Сначала там снесли пионерские лагеря, затем сады, потом теплицу и огороды у детей, где они выращивали фрукты и овощи, теперь по уже отработанной алматинской схеме здание признают аварийным, детей в область - в новое здание. Я была внутри там в феврале, нормальное добротное здание советской постройки 1972 года, просто нуждающееся в ремонте, - написала на своей странице в Facebook журналист Полина Шиманская.

Она предположила, что не ремонтировали здание намеренно, чтоб потом отобрать и начать застройку.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев тоже не сомневается, что причиной послужила земля. Он подчеркивает, что у детей в баганашильском центре адаптации нет родителей, но есть право выбирать, где им жить. А поскольку у них роль папы и мамы выполняет государство – оно обязано прислушиваться к их мнению и уважать их права.

Точка. Новоселья не будет

Когда драматический конфликт в Баганашиле почти достиг точки кипения, неожиданно в ситуацию вмешался Касым-Жомарт Токаев. Его пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что президент отменил переезд в Заречное и дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять объект на баланс города.

- В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента. Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены, - резюмировал Желдибай.

Ulysmedia.kz пытался получить комментарий управления образования Алматинской области и городского ДП. Но на момент публикации никто из них не ответил – видимо, решили, что после решения президента, им больше сказать нечего.

Послесловие

Сегодня, 22 июля, портал BAQ.KZ сообщил: "Воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних из Алматы переехали в Конаев".