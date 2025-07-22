На заседании суда по делу общественницы Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой прокурор Арман Казекен озвучил сроки, которые гособвинение просит назначить подсудимым, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Санжар Мустафин

В ходе прений сторон прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет. Её матери Гани Алашбаевой - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и аналогичными ограничениями.

Также обвинение ходатайствовало о лишении Перизат Кайрат государственной награды - медали "Шапагат".

Гособвинение считает, что Перизат Кайрат и её мать должны отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Конфисковать и передать потерпевшим в счёт возмещения материального ущерба имущество, приобретенное на средства, добытые преступные путем", - добавил прокурор.

В ходе судебных прений прокурор Арман Кизикен детально перечислил это имущество. На оглашение у обвинителя ушло около четырёх минут

Среди объектов, подлежащих конфискации и передаче потерпевшим в счёт возмещения материального ущерба, значатся:

автомобили Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, Mercedes Benz EQE 500;

частный дом в коттеджном городке Vela Village;

квартира в Sensata Plaza;

квартира в жилом комплексе "Кок Жайлау";

квартира и парковочное место в жилом комплексе Highvill;

денежные средства:

20 миллионов тенге;

20 миллионов 700 тысяч тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);

5 миллионов тенге (дебиторская задолженность);

8 миллионов тенге, находящиеся в камере хранения аэропорта Мангистауской области;

3,5 миллиона тенге — в камере хранения аэропорта Актюбинской области;

10 миллионов тенге — на счёте ОО "Федерация пара настольного тенниса";

свыше 20 миллионов тенге — на счёте "Біз біргеміз Қазақстан" в АО "Банк ЦентрКредит";

20 тысяч долларов (примерно 10,5 миллиона тенге) — на счёте "Біз біргеміз Қазақстан 2030" в ForteBank;

1 миллион тенге — также на счёте "Біз біргеміз Қазақстан 2030" в ForteBank;

3 миллиона тенге — на счёте Rebel Flowers в Kaspi Bank;

6211 юаней (около 457 тысяч тенге), 200 долларов (примерно 105 тысяч тенге), 195 дирхам (28 тысяч тенге), 20 риалов (около 2,9 тысячи тенге), изъятые при обыске по адресу улица Амман, дом 54.

Кроме того, прокурор потребовал конфисковать 100-процентную долю участия Перизат Кайрат в уставном капитале ТОО Rebel Flowers. В качестве вещественных доказательств в материалах дела фигурируют предметы роскоши: ювелирные изделия, сумки, обувь и аксессуары, приобретенные на средства, полученные преступным путем.

Вчера судебное заседание по делу Перизат Кайрат проходило в закрытом режиме в связи с рассмотрением конфиденциальных данных, включая документы, содержащие банковскую тайну.

Как сообщили в пресс-службе суда, в первой половине дня были исследованы вещественные доказательства. Также стороны озвучили ряд ходатайств, была допрошена подсудимая Перизат Кайрат. Её мать Гани Алашбаева, пользуясь своим правом, отказалась от дачи показаний.

Дело Перизат Кайрат

Перизат Кайрат - казахстанская общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.

В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.

Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за услуги.

Позже Агентство по финмониторингу сообщило о выявлении ещё одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат. Её заподозрили в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.