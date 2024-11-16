Суд удовлетворил ходатайство органов следствия, Informburo.kz. Активистку волонтёрского движения Перизат Кайрат, подозреваемую в хищении по двум эпизодам 1,7 млрд тенге, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба следственного суда Астаны.

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"15 ноября в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. сроком до двух месяцев. Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 16 ноября ходатайство удовлетворено", – говорится в сообщении.

Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

14 ноября стало известно, что руководительницу благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревают в краже 1,5 млрд тенге. Девушка собирала деньги для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Но, по данным следствия, основную часть пожертвований она использовала для покупки недвижимости и предметов роскоши.

15 ноября активистку уволили с должности президента федерации пара настольного тенниса. В организации отметили, что с момента назначения Кайрат не провела ни одного заседания.

16 ноября Агентство по финансовому мониторингу выявило новый эпизод противоправной деятельности активистки.

"В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счёт этих денег Кайрат приобрела трёхкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств она израсходовала в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", – говорится в сообщении.

По этому эпизоду Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 200 млн тенге.