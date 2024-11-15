Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: instagram.com/01pk

Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

"Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости. К примеру, весной текущего года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450 за 88 миллионов тенге, Lexus LX-600 за 80 миллионов и Haval за 39 миллионов тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ.

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Также сообщается, что за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

"В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8 процентов обналичивали деньги фонда", - заявили в Агентстве.

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Как отметили в АФМ, таким образом своими противоправными действиями Перизат Кайрат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. Подозреваемая задержана.

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Пострадавших от мошеннических действий Перизат Кайрат просят обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный номер: 21384).

Отметим, что во время масштабных паводков Казахстане в этом году Перизат Кайрат сделала публикацию в своем Instagram, где заявила об отсутствии помощи со стороны государства. И просила "хотя бы 10 процентов" денег, выделенных от крупных компаний.