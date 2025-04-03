Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал новые подробности по делу Перизат Кайрат, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

Он подтвердил, что уголовное дело в отношении подозреваемой завершено, а в настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.

"Могу дополнительно сообщить, что, если вы помните, в период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 миллиарда тенге. Про факты легализации денег, добытых преступным путем, я ранее также говорил. Касательно легализации денег, добытых преступным путем, именно где Перизат Кайрат вкладывала деньги в покупку цветочного магазина. Таким образом позиционировала себя обществу, что она является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве", - сообщил журналистам Елемесов на брифинге в Сенате.

Журналисты также спросили его о дальнейшей судьбе имущества, изъятого у Перизат Кайрат.

"Вы знаете, что суд определит судьбу данного имущества, либо оно пойдет на возмещение ущерба для потерпевших, либо оно пойдет в доход государства. Исходя из этого, будут дальнейшие распоряжения этим имуществом", - добавил спикер.

Он напомнил, что Перизат собирала средства на строительство нового реабилитационного центра, а также для пострадавших в Палестине и на ликвидацию последствий паводков в Казахстане в 2024 году.

"Это три эпизода по статье 190 – "Мошенничество", расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы", - сообщил детали дела Женис Елемесов на брифинге в Сенате.

Назвать точное количество потерпевших по всем делам заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу затруднился.

"Есть потерпевшие, которые вносили крупные суммы. Что касается других потерпевших, в их интересах выступает прокуратура", - уточнил Елемесов.

В ходе брифинга заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу также отметил, что подозреваемая Перизат Кайрат не признает свою вину по предъявленным эпизодам.

Кроме того, представитель АФМ прокомментировал подробности разбирательства в отношении матери Перизат Кайрат, которая также фигурирует в резонансном деле.

"Мы ее также привлекаем по статьям 190 УК "Мошенничество" и 218 УК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", в отношении нее избрана мера пресечения – домашний арест. Данные уголовные дела находятся на стадии ознакомления", - добавил Женис Елемесов.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции сообщили, что общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, руководителем которого являлась Перизат Кайрат, хотят ликвидировать.

В ноябре 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Позже Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.