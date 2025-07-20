Они приходят около трех дня и расставляют столы, которые дожидаются их во внутреннем дворике, между музеем и управлением культуры, знаете, где еще такие кондовые ворота с железным засовом под краснокирпичной аркой? Они позитивные и очень дружные, хотя сидят тихо. Иногда здесь можно услышать робкий маркетинг: «Гляньте, это я сама вышила» или «Этот браслет вам точно подойдет»…

Культурный дворик

Очень культурный дворик

Ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства (она же ярмарка мастеров ручной работы, она же «Культурный дворик»), существует уже лет пять, каждый год открываясь примерно с первых теплых наурызовских дней, но стабильно - с мая. Вплоть до октябрьских заморозков у мастеров с самыми разными специализациями появляется единственное место для творческого самовыражения, а заодно площадка для общения и даже эмоциональной разрядки. Ведь все знают, что рукоделие - это терапия. Я лишь бегло прошелся по прилавкам, но за каждым набором работ увидел собственную историю и философию. Кто-то прямо тащил меня посмотреть на свои шедевры, а одна девушка (ее коллеги очень хвалили ее), наоборот, робко попросила:

- А можно меня не показывать?

Полимер, который хочется скушать

Пять лет назад Евгения АНИСИМОВА увидела в Интернете изделия из полимерной глины. И вот она, по образованию повар, которая в тот момент работала «где-то на складе», решила всего лишь воссоздать такие же в домашних условиях. Освоила сережки, брелоки, а шире - любой декор из полимерной глины на кружках, на фоторамках. Научилась делать из полимера ягоды без использования молда, то есть силиконовой формы, вручную. Да так, что от настоящих не отличить: на малине, например, даже тонкий восковой налет воссоздан. Прямо взял бы да и съел.

Евгения Анисимова делает такие полимерные ягодки

- Мне стало интересно, как это делается, я раньше такого не видела, - вспоминает Евгения. - Я мастерила для себя. Все стали просить: отдай, подари, продай! Именно так хобби трансформировалось в работу. Для своих изделий покупаю только фурнитуру, то есть всякие мелочи из металла. Я выхожу торговать, только когда есть свободное время и хочется себя показать, потому что я человек искусства, а не торговли.

Куда деваются газеты после смерти

В этих поделках - труд трех поколений: Ева (которая закончила художественное отделение школы искусств), ее мама Ирина (работает экономистом) и бабушка Людмила Ивановна КИКТЕВА.

Людмила Киктева втянула в творчество и дочь, и внучку

Ева рисует обереги и вяжет, Ирина плетет, Людмила Ивановна тоже вяжет. Бабушка, которая сегодня стояла за прилавком одна, и вовлекла их всех.

- Я всегда вязала, - рассказывает Людмила Ивановна. - Вот смотришь телевизор, и надо, чтоб руки были чем-то заняты. Никогда раньше ничего не продавала, дарила, да и все. Дочь, глядя на меня, увлеклась плетением, как-то раз выставила работы в Интернете… И вот в итоге все мы здесь.

Людмиле Киктевой импонирует то, что таких же искусниц, как она, иногда приглашают то на выставки, то вот недавно на «Ночь в музее», а еще в прошлом году был «Костанайский Арбат».

- А вот это не угадаете из чего, - Людмила Ивановна демонстрирует мне плетеные корзинки.

Я перебираю в уме самые нестандартные варианты: камыш, ротанг, сосновая дранка?

- Это так называемая бумажная лоза, делается из газет. Иногда ее так и называют «газетные трубочки». Могу научить делать, если хотите.

Вот во что превратится эта статья

- Ну эти-то хоть не из «Нашей Газеты»?

- Почему же, из «Нашей». А что, выбрасывать в макулатуру? Мы «Нашу Газету» в макулатуру не выбрасываем!

Время собирать камни в браслеты и бусы

Жил да был один дядя, звали Юрий Георгиевич. Дядя он был своей племяннице Ольге ЗОТОВОЙ. Юрий Георгиевич был сердечник с двумя инфарктами и однажды попал в реанимацию. Ольга очень боялась за его жизнь.

Ольга Зотова: «Выбирайте камни по любви!»

- И тут внезапно мне на глаза попадается информация из разряда «легендарные свойства камней», где я читаю, что камень флюорит может отвести от человека беду. Я бегу и покупаю такой камешек, и постоянно думаю о своем родственнике. И дядю скоро выписали, и прожил он потом еще очень долго. Я понимаю, что моя история может вызвать улыбку. Пусть вызывает, я не против. Но с тех пор я занимаюсь камнями.

Иногда, рассказывает Ольга, мимо ее столика проходят родители с совсем еще маленькими детьми, которых везут в коляске. Они еще не говорят, и никто им, конечно, не рассказывал о полудрагоценных и самоцветных камнях.

Где здесь природные камни, а где - бижутерия?

- Так вот, я много раз наблюдала: лежит яркий пластик и рядом менее заметный, но натуральный камень. И ребенок всегда тянется ручкой только к природному камню! Я не знаю, почему так, но считаю, что детям доступна какая-то аура от камней, а мы ее уже не видим. И иногда после этого родители покупают изделие с этим камнем.

- Кстати, а тут что за красный камень лежит?

- Ага! Вот видите, мы уже взрослые. Это не камень, это декоративный материал просто.

Так Ольгино предположение мгновенно сработало прямо на мне.

Ольга Зотова: «Выбирайте камни по любви!»

- Камни, они притягивают. Если их один раз полюбить, они уже не отпустят. Иногда я долго не могу взяться за браслет или бусы. Вот лежит перед тобой, допустим, бадахшанский лазурит, а ты думаешь: интересно, кто будет носить этот камень? А потом внезапно какое-то вдохновение посещает меня, я сажусь, делаю это украшение, и именно в этот день приходит человек, который говорит: «Мне только лазурит нужен. Где он у вас?» Как? Это непонятно, но потрясающе!

В момент нашего разговора на Ольге было несколько браслетов и бус. Она говорит, что это от веры в свойства камней.

- Иногда меня спрашивают про соответствие камней знаку Зодиака. Я всегда им отвечаю: я не верю в Зодиак, я верю в любовь. Выбирайте камни по любви!

Как балдеть от бабочек в голове

Последняя история - о том, как монетизировать усидчивость и терпение. Особенно если ты пенсионер, но в голове то и дело летают бабочки. То есть идеи того, как можно, например, сделать брошь в форме такой бабочки.

Татьяна Кузьмичёва: «Я от этого балдею!»

- Вот смотрите: я беру фетр, вырезаю желаемую форму, - показывает Татьяна Владимировна КУЗЬМИЧЁВА. - Потом все это обшиваю жесткой канителью, чтобы форма держалась, украшаю стразами, бисером, бусинками… И от 5 до 12 часов уходит на каждую брошь в зависимости от сложности.

Татьяна Кузьмичёва занимается рукоделием с детства - шила, говорит, вязала маме и сестре. В «Культурный дворик» приходит только первый год.

- Вышивание требует большой усидчивости и терпения, а они у меня есть. Я вышла на пенсию и шесть лет назад увидела в Интернете красивые вышитые броши. Захотела попробовать повторить. Для меня занятие рукоделием - способ получить удовольствие. Как сейчас молодежь говорит: я от этого балдею. Вот я сижу, вышиваю, а меж тем думаю: а как бы добавить чего-то экстраординарного, необычного? Я могу увидеть орнамент где угодно, к примеру, на пакете у случайного прохожего, и мне уже хочется сделать такой же или похожий.

- Вот идет дама в ярко-синем пальто и с желтым шарфом, - вспомнилось Татьяне Владимировне. - А у меня как раз была брошь этих цветов. Я показываю ее женщине, она говорит: «Вот я прямо видела, что чего-то мне не хватает!» И в другой раз случайно замечаю ее - на ней моя брошь, и она действительно очень подходит к избранному ею дресс-коду. Я уверена, что очень у многих наших людей есть настоящее чувство прекрасного. Они подходят, я замечаю их искренние улыбки. Многие интересуются, как я делаю свои работы, многие благодарят за мастерство.

Абылайхан и Карина ценят хендмейд

- Нас привлекает именно то, что люди делают это своими руками, от души. Мне, как мужчине, здесь мало что нравится, но я смотрю на жену. А мне нравится все! Здорово, что в городе есть такое место. Это не Китай, это делают наши люди! - говорят супруги Абылайхан и Карина.

Все прекрасное непостоянно

Жалко, подумал я, что этот базарчик живет всего по полгода. Но тут другая канитель: ни управление культуры, ни музей не могут дать этим работницам прекрасного постоянной крыши над головой. Это госструктуры, а таковым привечать в своих стенах торгующих запрещено. Хотя на мероприятия, на праздники зовут неизменно.

Культурный дворик

- Это оттого, что мы дружные и позитивные, потому что нас любят, - считает Ольга Зотова.

- Каждый из нас хотел бы постоянное место для реализации, но ведь тогда аренда будет, наверное, стоить немалых денег, - рассуждает Татьяна Кузьмичёва. - А знаете, иной раз что-то продашь, а бывает, что и за весь день никто ничего не купит.

Костанайцы приводят не только гостей города, но и иноземцев

- Но мы не в обиде. Пока тепло, стоим. Видим, как костанайцы к нам гостей гóрода приводят. И не только гóрода, бывают заезжие путешественники, например из Германии, Израиля, Италии, Турции, Китая, России. Были даже из Туниса, - я поймал эту реплику, но не записал, кто сказал. Будем считать, что все они так сказали.

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