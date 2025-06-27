Общая стоимость проекта по строительству отводного канала в Карасуском районе составляет 1,9 млрд тенге, сообщает Informburo.kz.

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Из резерва правительства выделили 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

После весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озёр: Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора. Это привело к образованию зоны затопления общей площадью 621 км². Затопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяжённостью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяжённости ЛЭП района.

"В случае обрушения опор без электроснабжения могут остаться 2 426 абонентов (около 10 тысяч жителей) и 114 сельскохозяйственных формирований", – отметили в правительстве.

В этой зоне также оказались важные объекты инфраструктуры, в том числе дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

С учетом ситуации акимат Костанайской области разработал проект по строительству отводного канала протяжённостью 14,2 км в Карасуском районе. Общая стоимость проекта составляет 1,9 млрд тенге, из которых часть выделили из областного бюджета. Средства из резерва правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков.

Интересно, что 6 марта 2025 года в Костанае в ходе учений «Көктем-2025» вице-министр ЧС Рамиль КАМАЛОВ, рассказывая журналистам о подготовке к паводку, уже сообщал о строительстве канала в Карасуском районе, причем как о завершившемся проекте:

- Большая работа проведена акимом Карасуского района: было задействовано много инженерной техники, чтобы пробить обводной канал протяжённостью около 14 км. Он был создан, поскольку пять озёр превратились в одно большое, что привело к повышению уровня воды. Канал уже фактически функционирует и снижает водность озёр.

А совсем недавно читатели "НГ" сообщили о ДТП на трассе Большая Чураковка - Карасу: автомобиль оказался в канале при отсутствии предупреждающих знаков.

- Ехал в сторону Карасу и машину стащило в кювет, ранее знаков об обрыве не было, дорога в ужасном состоянии, - написал водитель. бездействие акимата, куда уходят все налоги, которые мы оплачиваем.