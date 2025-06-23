О неоднократных пожарах на полигоне ТБО говорили сегодня, 23 июня, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Заместитель руководителя ТОО "Тазалык-2012" Владимир ЛОПАТИН, отвечая на вопросы акима, сообщил, что предприятие уже получило штрафы за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов на сумму более 1 млн тенге. С 22 апреля на полигон пожарные выезжали уже 5 раз.

Фото из архива "НГ"

- Я вам уже говорил и учредителю передавал привет, - обратился аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ к представителю ТОО. - Мы вас хвалили, что жалобы по вывозу мусора упали на 70%. Но по полигону ТБО у нас одни проблемы. Вы же понимаете, что если полигон разгорится, то, я не знаю, никто его не сможет потушить. Мы будем там принимать меры и месяцами там торчать. Тем более, с вашим подходом. Технику вы приобрели? Я вам поручение давал.

Владимир Лопатин сообщил, что предприятие закупило дополнительный водовоз. Этот ответ акима не удовлетворил.

- Вы же хорошо понимаете, что тушить полигон водой - это такое дело... - сказал Жундубаев. - Вы, когда привозите мусор, разгружаете, должны сразу с ним работать. Вы этого не делаете. Кто-то что-то поджёг, вы мусор вывозите, землёй присыпаете, а мусор потом тлеет и дымит. Почему мы не можем потушить? Смотрите, вы будете платить штрафы, и всё ваше финансирование будет уходить на их оплату. То есть то, что вы не хотите принимать меры - технику ставить, внимание уделять - вы будете за это платить. И сколько это протянется? Штрафы будут увеличиваться. Ладно штрафы! Завтра, если полигон загорится, дым пойдёт - и всё, мы будем этим дышать... Мы договаривались, что вы до 2028 года приведёте в порядок полигон ТБО. Вы должны сейчас думать над тем, как модернизировать полигон. Может, там поставить мусоросборочный комбайн, чтобы разделять мусор и из него электричество получать. Вы вообще об этом не думаете! У вас тема одна - дайте денег, дайте тариф, дайте ещё что-то... Мы сейчас вашей деятельностью занимаемся, сделаем выводы, чтобы потом вы за мной не бегали. Потом будете писать жалобы в СМИ, что аким ваш бизнес прихлопывает. Но имейте в виду: будут проблемы. Есть требования, и вы должны их выполнять.

Владимир Лопатин попытался ответить на критику главы города:

Владимир Лопатин / Фото Георгия Говорова

- Я бы хотел отметить, что на данный момент мы хотя бы что-то предпринимаем: поставили водовоз, поставили дополнительные резервуары с водой и сейчас отсыпаем земляные валы, чтобы мы могли техникой работать в случае возгорания. Ну что-то мы в любом случае делаем, мы не сидим...

- Владимир Анатольевич, уважаемый, это надо было делать давно! - перебил аким Костаная. - Только сейчас это делаете. Мы же говорим о системном подходе. Это маленькие шаги. Водовоз на 12 кубов - этого ведь мало. У нас периодически пожары в жилых домах, которые угрожают жизням людей, а мы вынуждены вашу мусорку поливать и отвлекать людей. Вы должны построить систему. У вас, по сути, должна быть своя противопожарная система. Так? День и ночь чтобы поливали и подсыпали. А сейчас вы говорите - водовоз поставили и всё хорошо. Создавайте бригаду, резервуары, работайте!

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