Очередной рейд по несанкционированным местам захоронения отходов прошел сегодня, 19 августа, в окрестностях Костаная. Чиновники из департамента экологии и управления природных ресурсов проехали по двум адресам, которые уже давно в их списке.

- Здесь, недалеко от ул. Узкоколейная, расположен снежный полигон. И мы знаем, что под шумок его часто используют для складирования мусора. Мусор здесь появляется ежегодно, поэтому мы уже знаем, что мониторить, - рассказал и. о. руководителя отдела природоохранных программ Адильбек МУРЗАТАЕВ. - Мы здесь уже были примерно дней 10 назад, и городские власти, реагируя на предписание полиции, обещали убрать эту свалку, но пока не сделали это. Теперь мы повторно зафиксируем факт образования свалки и через департамент экологии вновь направим им письмо с предписанием о принятии мер.

Вторую свалку - в районе ул. Станционной - по словам Мурзатаева, почти ликвидировали.

Всего в Костанае за май через систему спутникового мониторинга "Гарыш сапары" выявили 35 мест незаконного складирования отходов. Из них два не подтвердились, а 26 уже ликвидированы. Остается еще 7 - помимо тех, которые сегодня посещали участники рейда. Но и это не все, поскольку спутники продолжают отслеживать новые точки на карте области.

В конце сентября 2024 года в Костанае проходила встреча тогдашнего министра экологии РК Ерлана Нысанбаева с населением. Отвечая на вопросы экоактивистов из Рудного, министр потребовал до 15 ноября ликвидировать 182 свалки.

В январе 2025 года "НГ" направила запросы в департамент экологии и управление природных ресурсов. Оба отчитались:- поручение министра выполнено на 100%. А в управлении добавили, что на ликвидацию 254 несанкционированных свалок в прошлом году потратили 124,8 млн тенге. Это при условии, что около 100 свалок были ликвилированы силами и за счет местных крестьянских хозяйств. И в 2025 году акиматами предусмотрено 140,7 млн тенге на те же цели.

- Информацию о свалках нам зачастую присылают местные жители или сотрудники полиции, - говорит государственный экологический инспектор Асель ШАЛТАЕВА. - Полиция нам и локацию указывает, и фотографии прикрепляет. Но в большинстве случаев полицейские не находят того, кто организовал эту свалку. А мы, в свою очередь, просим местные власти ликвидировать эти свалки. Обычно они реагируют в течение недели.

Получается, что государство тратит большие деньги и усилия на выявление и ликвидацию последствий, но почти свело к нулю наказание тех, кто складирует мусор в неположенном месте?

По словам Шалтаевой зимой провели совещание, на котором обсуждали установку фотоловушек на местах постоянного образования несанкционированных свалок. Но пока вопрос не продвинулся дальше дискуссии.

- Мы предлагали министерству экологии, чтобы в смету закладывали утилизацию, а не вывоз строительных отходов, - добавил Мурзатаев. - Вы же знаете, что у нас есть два крупных предприятия, которые могут выполнить эту работу. Вы сами видели, что на месте снежного полигона в основном строительный мусор. Но пока это предложение осталось на уровне дискуссий в министерстве.

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