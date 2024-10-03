Проблему несанкционированных свалок в Костанайской области поднял руководитель филиала ОО "KazEcoPatrol" Максим ФРОЛОВ. На встрече с министром экологии РК 27 сентября рудненский экоактивист посетовал, что сталкивается с непониманием со стороны госорганов.

- Мы занимались проведением субботников, но те места, которые мы убирали, там же образуются свалки, - рассказал Фролов. - Мы поняли, что со стороны госорганов есть недостаточный контроль. Поэтому мы сами начали выявлять нарушителей, которые создают свалки. Собираем все документы, доказательную базу, фиксируем нарушения. Обращаемся в департаменты экологии и полиции. Допустим, в 2021 году 1 500 тонн строительных отходов со школы вывезли в степь, а после сделали рекультивацию. Мы писали жалобы, было поручение разобраться. Но в итоге никто так и не был привлечен. Штраф выписали одному водителю КамАЗа.

Фролов отметил, что случай с мусором из школы - не единственный. И привет еще один пример - по ремонту теплосетей.

- У нас много глаз и ушей, которые помогли нам выявить нарушения по вывозу стекловаты, - сообщил Фролов. - Мы узнали, что за компания сделала это, зафиксировали нарушение. В итоге с июля 2023 года свалка, около 300 тонн стекловаты, находится на том же месте. Сотрудники департамента экологии приезжали в Рудный, но эту свалку игнорируют. И в итоге там тоже никто не привлечен к ответственности. Можно сколько угодно проводить субботники, но если нарушители не будут наказаны, то и результата не будет.

Министр экологии РК Ерлан НЫСАНБАЕВ поручил подчиненным "разобраться в этой локальной ситуации".

Несанкционированные свалки в Казахстане давно ищут с помощью космомониторинга. По данным министра, в прошлом году возле 2 400 поселков по всей стране было обнаружено более 4 000 несанкционированных свалок.

- Я хочу обратить внимание акимата на то, что на территории Костанайской области обнаружено 297 свалок, - сказал министр. - Из них ликвидированы 115, остальные еще лежат. Поэтому просьба - принимайте меры в рамках своей компетенции, наказывайте, налагайте штрафы на ответственных лиц акиматов районов и сельских округов. Эту работу надо провести, и ровно месяц вам на то, чтобы были ликвидированы все несанкционированные свалки.

Чуть позже министр увеличил сроки. Решив, что месяца мало, потребовал ликидировать несанкционированные свалки до 15 ноября.

Но и этого срока, видимо, не хватит. Журналисты на брифинге отмечали, что ликвидация такого количества свалок - большая нагрузка для местного бюджета, с которой акиматы могут не справиться. Министр экологии на этот вопрос по существу не ответил.

- С министерством промышленности мы сегодня отрабатываем возможность отслеживать вывоз мусора из стройплощадок, - добавил министр. - Есть информационная система, где отмечается адрес стройки и ее договор на вывоз мусора. Мы через эту систему также видим мусоровозы, на которые повсеместно устанавливают GPS-трекеры. Со следующего года мы полностью будем отслеживать движение мусора. Мы понимаем, что любой владелец грузового транспорта может подрядиться на вывоз. С этим как бороться? Мы увеличили сумму штрафов.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО, вместе с остальными акимами региона участвовавший в этой встрече по видеосвязи, тоже решил ответить на вопрос Максима Фролова. Подчеркнул, что чиновники не подписывают акт выполненных работ без справки о сдаче мусора на полигон.

- С нашей стороны мы контроль уже наладили, - сказал Ионенко. - Мы все строительные компании знаем в лицо, никаких проблемных вопросов здесь нет.

Как же быть с теми случаями, которые Фролов описал ранее? Этот момент остался без комментария акима.

Фото Георгия ГОВОРОВА