План работ Костанайской Горэлектросети на 19 июня уточнила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К двенадцати районам областного центра, где на этой неделе пройдут работы, добавили еще два.

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В связи с работами на высоковольтных линиях отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-46 (работы на ВЛ)

19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00

ТД «Таус» по ул. Победы 56,

ул. Победы, 93/2, 99/2, 102-114.

ТП-118 (работы на ВЛ)

19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00