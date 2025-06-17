Еще два района добавили в график отключения электроэнергии на этой неделе в Костанае
17 июня 2025, 10:19 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 19 июня уточнила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К двенадцати районам областного центра, где на этой неделе пройдут работы, добавили еще два.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами на высоковольтных линиях отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-46 (работы на ВЛ)
19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00
- ТД «Таус» по ул. Победы 56,
- ул. Победы, 93/2, 99/2, 102-114.
ТП-118 (работы на ВЛ)
19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00
- ИП Галлинур по. ул. Полевая, 4,
- ИП Муслимов по. ул. Уральская, 1,
- ул. Полевая, 7а.
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