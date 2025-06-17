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Еще два района добавили в график отключения электроэнергии на этой неделе в Костанае

17 июня 2025, 10:19 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  на 19 июня уточнила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К двенадцати районам областного центра, где на этой неделе пройдут работы, добавили еще два. 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами на высоковольтных линиях отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам: 

КТП-46 (работы на ВЛ)

19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ТД «Таус» по ул. Победы 56,
  • ул. Победы, 93/2, 99/2, 102-114.

ТП-118 (работы на ВЛ)

19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Галлинур по. ул. Полевая, 4, 
  • ИП Муслимов по. ул. Уральская, 1, 
  • ул. Полевая, 7а.