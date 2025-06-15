Где будут отключать электричество на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в двенадцати районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП-374 (работы на ВЛ)
16 июня с 10:00 до 13:00
Кафе по ул. Байтурсынова, 135.
Частный сектор: ул. Шевченко, 80-112, ул. Байтурсынова, 119-141, ул. Пролетарская, 105-111.
ТП-610 (работы на ВЛ)
с 16 по 20 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Воинов-Интернационалистов, 6-17, 2/1-2/10, 16/2-16/7,17/2-17/3, ул. Центральная, 1/1-1/3,1-5,2/2-2/9, 17/1, ул. 2 Центральная, 1-14,16/1, ул. Садовая, 75/9,100/3.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 16 по 21 июня с 10:00 до 18:00
детский сад по ул. Абая, 11/11.
Частный сектор: ул. Школьная, 1-32, ул. Северная, 1-23, ул. Абая, 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков, 6/3,11-13.
ТП – 60 (работы на ТП)
16 июня с 14:00 до 19:00
Ясли -сад № 3, ресторан «Тобол», ИП Шишкин, ИП Семерова, ИП Смирнов, ИП Жуков, ИП Алпысова, магазины «Аквалидер», «Философия кухни», «Яблоко», «Астана», «Мир пива», «Автодос», ломбард, салон красоты «София».
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 29,43,43 "А", ул. Толстого 30, ул. Каирбекова 65.
Частный сектор: ул. Толстого, 6-26, ул. Сьянова, 29-45, ул. Каирбекова, 47-60.
Светофоры: пр. Абая -пр. Аль-Фараби, ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби.
КТП-045 (работы на ТП)
16 июня с 10:00 до 14:00
АЗС, ГАЗС по ул. Каирбекова, глазная клиника.
Частный сектор: ул. Каирбекова, 362-370, 360/1-360/7, 364/1-364/5,362/2-362/6, 366/1-366/6, 372/1, 368/1.
Светофоры: ул. Курганская – ул. Каирбекова
КТП – КостанайСтрой (работы на ТП)
17 июня с 10:00 до 17:00
ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская, 17
ТП-050 (работы на ТП)
17 июня с 10:00 до 18:00
Школа № 9, магазин «Аккумуляторный мир», ИП Миронова, ТОО «Росзапчасть».
Спальный сектор: ул. Каирбекова, 336.
КТП – 806 (северо-запад) (работы на ТП)
18 июня с 10:00 до 18:00
Школа № 15, ИП Каппасова, ИП Сек, ИП Досанов.
Частный сектор: Северо-Запад кварталы 55/9-55/19,56/1-56/22,66/1-66/17,65/1-65/9.
КТП – Голденмэн (работы на ТП)
19 июня с 10:00 до 17:00
ТОО «ГолденМэн Астана» по ул. Узкоколейная, 24.
КТП – «PROTECH-MACHKZ» (работы на ТП)
20 июня с 10:00 до 17:00
ТОО«PROTECH-MACH KZ»по ул. Северная, 8
ТП – 256 (работы на КЛ)
16 июня с 10:00 до 18:00
Спальный сектор: ул. Маяковского, 104/1
ТП – 349 (работы на ВЛ)
с 18 по 28 июня с 10:00 до 18:00
ИП Ещенко, магазин «Зоосфера», «Перестройка», ТОО «F–lain» по ул. Дулатова, 184/1.
Частный сектор: ул. Рабочая, 71-112, ул. Байтурсынова, 167-205, ул. Дулатова, 181-213, ул. Шипина, 78-87, ул. Алтынсарина, 155-189.
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