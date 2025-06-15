На сцене Костанайского областного драматического театра им. Ильяса Омарова разгорается пожар - премьера спектакля по мотивам произведения «В ночь лунного затмения» классика башкирской литературы Мустая Карима состоялась на этой неделе. Мы побывали на генеральной репетиции.

Изгнание влюбленных

История, в которой трагедия переплетается с любовью, не оставит равнодушными зрителей. Пьеса, написанная в 1963 году, оживает в постановке Ильсура КАЗАКБАЕВА, впервые приехавшего по приглашению костанайского театра из столицы Башкортостана - Уфы.

К премьере начали готовиться в апреле. Режиссер отмечает, что близость казахского и башкирского языков облегчила работу.

И счастье, и страдание

- Сюжет осложняется тайной Танкабике, которая много лет назад изменила мужу, находящемуся на войне, и родила ребенка-инвалида, - рассказал Ильсур Казакбаев. - После она долгое время скрывала его. Эта давняя измена бумерангом возвращается к ней спустя 30 лет. По жанру спектакль – трагедия, отсылающая к древнегреческим традициям, где клятва, данная перед Богами и не только, считалась нерушимой. Основная тема пьесы – необходимость держать слово и сила любви, способной приносить как счастье, так и страдания. Часто любовь – это не только что-то позитивное, но и трагичное, как в историях Ромео и Джульетты или Анны Карениной. В основе драматического конфликта лежит столкновение между слепым следованием традициям и стремлением к человеческим ценностям. Мустай Карим подводит нас к мысли о том, что нельзя забывать о простых истинах, о милосердии и сострадании, ведь слепое поклонение обычаям предков может стать причиной непоправимой трагедии. Драматический конфликт пьесы коренится в неприятии народных обычаев и традиций рода. Мустай Карим подводит зрителя к мысли о важности общечеловеческих ценностей.

Холодные тона цвета добавили ощущение напряжения

В центре сюжета – старинный башкирский род, которым после гибели мужа правит властная Танкабике. В её семье живут трое сыновей: Юлмурза, Акъегет и Ишмурза. Акъегет обручен с Зубаржат, а Юлмурза женат на Шафак. Гибель Юлмурзы на войне запускает цепь трагических событий. Родовые обычаи требуют, чтобы младший брат женился на вдове старшего. Акъегет должен взять в жёны Шафак, а Зубаржат отдать за 11-летнего Ишмурзу. Не желавшие подчиняться законам левирата Зубаржат и Акъегет были изгнаны.

Актеры театра передали атмосферу этой истории, прочувствовав каждого героя, как самого себя. Свет на сцене, который сфокусирован на лице Танкабике, напоминает ей о прошлом - она словно взаимодействует с ним и эмоционально к нему подключена. Легкие клубы дыма передают необычное впечатление от постановки. «Огненное сердце пьесы», словно пожар, обжигает душу и заставляет задуматься и о сегодняшней жизни.

Вдова Танкабике

- Для меня это не первая главная роль. - рассказывает актриса Диана ТУРСЫНОВА, - но первая роль такого масштаба! Изначально было сложно принять как героиню, так и ее судьбу. Все переживания в постановке проходят в статике (постановка сама поставлена классически, никаких спецэффектов вы ней не увидите), этим роль и сложна. Ты должна быть наполнена внутренне и заполнять все пространство собой, своей энергией. История Танкабике заставляет задуматься о многих вещах, поэтому я думаю, что зритель уйдет в раздумье…

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