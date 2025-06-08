Есть такое понятие - scarcity. По-нашему - эффект ограниченных ресурсов. Это когда при скромных активах человек начинает ценить каждую мелочь. Речь не только о финансах, тут и время, энергия, внимание… Психологи могут замысловато рассказать о конструктивном поведении, эмпатии, страхе потери, подавлении импульсивности и навыках рутинных практик. А я нарисую картинку, которую увидел своими глазами.

Семья Байдильдиных - каждый день, как вызов равнодушию общества

Как научиться просто жить: история семьи Темирбека

Семья Байдильдиных из Заречного - четверо детишек: близняшки Альмира и Зальмира, Ернар и Арлан. И их папа Темирбек. Мамы нет. То есть она где-то существует, конечно. «Месяц назад освободилась из мест…», «аморальный образ жизни», - читаю я бумаги с печатями.

Темирбек - инвалид 2-й группы. Доход семьи - его пенсия да адресная соцпомощь, всего - 174 тысячи тенге в месяц на пятерых. В среднем, если вычесть коммуналку, по 30 тысяч на каждого.

- Не хватает, - глава семьи Темирбек БАЙДИЛЬДИН опускает голову и говорит в пол, - но покушать всегда есть.

Об остальном я узнаю́ уже от самих детей: что они ходят в спортивные секции (у девчонок - самбо, у мальчишек - казакша курес), что на стене в зале уже целая коллекция медалей, что папа недавно сделал ремонт в каждой из трех комнат их квартиры, что у них вся необходимая экипировка для тренировок…

- Моим детям это нужно, - говорит Темирбек, - поэтому я выкручиваюсь, но у детей есть и спорт.

Я замечаю: здесь умеют экономить и беречь, в том числе друг друга. Вижу, как ребята наперебой делятся с папой, чем они займутся в летнем лагере, в который поедут на днях, как они перед этим были на осмотре в поликлинике (уколы - это ведь совсем не больно), как было бы здорово провести остаток лета в деревне у родственников…

- Мы всегда вместе, - скромно итожит папа Темирбек.

Студент в 65 лет: история Сардара Халыкова

Адвокат Сардар ХАЛЫКОВ приехал ко мне с увесистым портфелем, который не закрывается из-за кипы бумаг.

- Я привык обосновывать все свои доводы. Здесь десять кило документов только по одной семье Байдильдиных, - поясняет он, - Я веду их бесплатно, просто потому, что хочу помочь малообеспеченным землякам.

В 1976 году Сардар Халыков окончил инженерный факультет Целиноградского сельхозвуза. С базовым образованием работал в агросфере почти 35 лет, но в 62 года осознал, что ему не хватает системного знания законов, ведь приходилось участвовать в тяжбах. Сардар Кузганбекович поступает в университет, и в 2018-м, в свои 65, получает диплом бакалавра юриспруденции. Учиться никогда не поздно.

В феврале 2023-го к нему обращается Темирбек Байдильдин с просьбой помочь в сложной жизненной ситуации. «Ну я ж теперь самый настоящий адвокат, - думает Халиков. - Значит, должен».

Сардар Халыков: «У меня 10 кг документов по этой семье!»

- Отношения в семье Байдильдиных были, мягко скажем, сложные, - рассказывает Сардар Кузганбекович. - Мать четверых детей «употребляла». Подробности и происшествия, которые этому сопутствовали, я опущу, чтобы не драматизировать. Расскажу сразу конец: ее лишили родительских прав. Сейчас она должна своим детям 3,5 млн тенге алиментов, но найти эту даму затруднительно: нелегально шабашит где-то в Костанае, на связь не выходит. И никто ее не ищет, никому нет дела. Но меня гораздо больше интересует не она, а четверо несовершеннолетних, с которыми управляется их отец-инвалид.

«Много ответственных, да не всегда есть польза»

Мы едем в акимат Костанайского района. В районе такими, как семья Байдильдиных, должна заниматься целая когорта органов и служб: комиссия по делам несовершеннолетних, школьные психологи и социальные педагоги, ювенальная полиция с ее инспекторами, прокуратура, все органы опеки и попечительства…

- Я вижу здесь, - говорит Сардар Халыков, - обратное следствие этого самого «эффекта ограниченных ресурсов»: много ответственных, да не всегда есть польза от их работы. Например, до моего вмешательства Темирбеку Байдильдину не начисляли адресной социальной помощи, его детей не включали в список в летний лагерь отдыха… Но ведь есть закон о защите прав несовершеннолетних детей, есть закон о семье. Я глубоко изучил реальное состояние дел и убедился, что в сфере исполнительной власти эта работа, по крайней мере, в Костанайском районе, выглядит несистемной. Знаете, чтó я познал на опыте за два года, которые я курирую семью Байдильдиных? Идешь в ювенальную полицию, они говорят: «Это виноват отдел образования», в отдел образования идешь - говорят: «Это полиция недосмотрела», дальше идешь: «Все дело в школьных педагогах». Главную работу в этом отношении все-таки поставлен проводить аким как глава исполнительной власти. Или его заместитель. Он должен буквально дирижировать работой отдела образования, местных правоохранительных органов, работой школы и всех комиссий…

За разговором мы доходим от автостоянки до акимата.

- Я намерен задать районному главе конкретный вопрос: как вы можете улучшить работу с малообеспеченными семьями в плане защиты прав детей, - сообщает мой спутник.

- Вы из «Нашей Газеты?», - спрашивают меня на вахте, - но мы обычно пускаем только районных журналистов.

Аким Костанайского района Олжас Нургалиев на месте, его информируют о нашем визите, однако через пару минут «дирижер исполнительных органов» буквально пролетает мимо, ссылаясь на крайнюю занятость. «Что ж, бывает», - переглянулись мы с Сардаром. Нас определяют к секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Костанайского района Камшат БУГУМБАЕВОЙ:

- Я не скажу, что у нас нет взаимодействия. Наша комиссия из 16 человек как раз и координирует. Мы взаимодействуем с отделом образования и с полицией. Мы всегда на связи по выявлению неблагополучных семей. В прошлом году провели 108 рейдов. И хотя до Сардара Кузганбековича - вам рахмет, аға - нам в поле зрения не попадала семья Байдильдиных, но потом в их отношении мы рассматривали вопрос на комиссии дважды. Мы изучили все факты и поступили, я считаю, правильно. Хотя для всех был шок. А вот алименты их матери, которую лишили родительских прав, - это вопрос к судоисполнителям, не к нам. Мы не занимаемся алиментами.

Камшат Бугумбаева: «Я не скажу, что у нас нет взаимодействия»

«Хочу расшевелить депутатов»

- Вы все увидели, - говорит мой сопровождающий. - Байдильдины - не одна такая семья в районе, внимание к которой со стороны всех этих многочисленных органов, скажем так, недостаточное. Вот смотрите: они экономят на всем, а мать, которую лишили прав, живет в соседнем с Заречным Костанае в свое удовольствие, и никому нет дела. А детям невозможно объяснить всего этого, они дети. Именно поэтому я буду стараться расшевелить депутатский корпус в районе, маслихаты в области. Я бы хотел законным путем инициировать изменения и дополнения в законодательство. Повод один - в защите прав несовершеннолетних на практике нет системной работы.

Начало очень нужной коллекции!

Мы уже покидали четверых младших Байдильдиных с их мировым, но не очень богатым папой, когда я задал детям обычный в таких случаях вопрос: кем бы они хотели стать.

- Я хочу быть полицейским, чтобы ловить плохих людей, - бодро заявил младший Ернар.

Остальные с выбором пути пока не определились. Да и ничего страшного, успеют еще.

Фото автора