История этого предприятия, которое никак не может основательно состояться, уходит хоть и не вглубь веков, но пару десятилетий уже насчитывает. В нулевых предприятие, очень неплохо технически оснащенное, не работало. Но к 2021 году при участии областной власти было реанимировано. Потом снова вынужденная остановка. И вот теперь снова говорят о пуске?

В Аркалыке не только производили несколько видов кожаного сырья, но и шили из него изделия

За последние полмесяца об этом дважды заявлял аким Аркалыка. На заседании областного инвестиционного штаба он сообщил, что на кожевенное производство пришел новый инвестор и что в этом году на заводе уже производили холодный запуск оборудования.

Потом на брифинге в РСК он подробнее ответил на вопросы корреспондента «НГ» по этой теме.

Последняя хорошая новость с этого завода датируется ноябрем 2022 года, когда руководитель ТОО «Умiт» Еркин САЛИКОВ рассказывал о планах производить в Аркалыке детскую ортопедическую обувь из натуральной кожи.

- Сейчас у нас 55 сотрудников. А в начале этого года был запущен швейный цех, который использует нашу кожевенную продукцию, - говорил он. - Шьют средства индивидуальной защиты - сварочные костюмы, фартуки, все производится из термостойкого спилка (распиленной послойно кожи - «НГ»), который производится на нашем заводе. Швейное производство получилось открыть благодаря тому, что по программе «Енбек» местные жители получили 8 грантов по 495 тысяч тенге каждый. На эти деньги были куплены швейные машинки. Акимат Аркалыка предоставил в аренду помещение.

Судьба швейного цеха при заводе пока не очень ясна

Кроме элементов спецодежды, отшили пробные партии сумок, рюкзаков. В бутике национальных товаров в международном терминале аэропорта Астаны продавали аркалыкские сумки. Ассортимент кожгалантереи ТОО собиралось расширять.

Однако в начале 2023 года предприятие приостановило работу.

Вынужден был прекратить закуп шкур КРС и пункт приема этого сырья, который был «подвязан» к заводу и на открытие которого в 2021 году были направлены 5 млн тенге грантовых средств.

В ноябре 2023 года аким Аркалыка сообщал, что причиной остановки завода стали геополитические осложнения. Основной экономический партнер его находился на Украине, связи с ним оборвались. Но местная власть ищет нового инвестора, и в этом деле «есть наработки».

Фото РСК

- Зашли уже, можно сказать, новые инвесторы, - сказал на брифинге 30 мая аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ, - из Китайской Народной Республики. Более 6 млрд тенге они вкладывают. Реализация инвестиционного проекта разбита на три этапа. Сейчас первый - восстановление и запуск производства в прежних масштабах на имеющемся оборудовании. На днях завод должен начать производить продукцию. Второй этап - установка нового оборудования. И далее в течение двух лет они хотят увеличить объем выпуска продукции в три раза... В северных областях Казахстана кожевенных заводов нет. Инвесторы заключили договоры с ближайшими мясокомбинатами на закуп сырья, то есть шкур. Уже начали завозить. Будут обрабатывать на заводе и обработанные кожи увозить в КНР.

Мы задали вопрос, какова в таком случае судьба двух небольших сопутствующих предприятий: пункта заготовки сырых шкур и швейной мастерской, где работало около 40 человек.

- Мы о них вопрос перед инвесторами ставим, - ответил Асанов, - приемный пункт с тем же индивидуальным предприятием они уже открывают. С ним заключают договор, чтобы он принимал шкуры у населения. А по пошивочному цеху будем вести переговоры. Надеемся, что его работу тоже удастся возобновить.

По словам акима, рядом с заводом есть двухэтажное здание. Его планируют восстановить, там найдется помещение и для швейного цеха.

Фото из архива «НГ»