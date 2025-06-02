В экспозиционном зале отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея открылась персональная выставка Алии АБИЛОВОЙ «Творческий дебют». Собственно, «дебют» - название условное: Алия давно не стартапер в изобразительном искусстве, но сейчас молодая художница впервые представляет свои произведения на большой экспозиционной площадке в родном Костанае.

«Творческий дебют» художницы с 12-летним опытом – название условное

В мире искусства, как и всюду, случаются удивительно мотивирующие истории. У одной из таких есть имя – Алия. Пустяковый, казалось бы, грипп в её раннем детстве дал серьёзные осложнения - атрофию мышц. Лет с восьми стало ясно, что весь дальнейший путь Алии по жизни станет преодолением, борьбой, вечной проверкой силы духа, упорства и самоотверженности. И что этот путь она не сможет пройти ногами.

После окончания школы Алия думала изучать дизайн интерьера и даже подала документы на эту специальность, поступила в Костанайский пединститут… Но, как иногда бывает у гениев, её дальнейшую творческую стезю определило одно мощное озарение:

- Однажды я обратила внимание на картины, которые висели там на стенах, - вспоминает Алия. - Через какое-то время я уже не могла их не замечать, а потом поняла: ведь это же сотворили живописцы, обычные люди. Неужели я не могу так же? И меня это всё так затянуло… и занесло именно в художники.

«Король джунглей». Холст, масло

И вот - пять лет обучения на факультете искусства, где её наставником был Ануар Сапиев, диплом бакалавра. Рисовать училась с нуля, учитывая, что руки почти не работали. Правую кисть Алия поддерживает левой – только так она может оставить след на холсте. Большое понимание и поддержку девушка получала и получает от родителей и близких.

Родители Базарбай и Рыскуль - поддержка во всём

Её первая дуэтная выставка с подругой-художницей состоялась в областной библиотеке Толстого, затем последовал вернисаж в Астане. В разные периоды своей жизни Алия жила и работала в Турции и России. Здесь в Новороссийске ей пришлось задержаться на год: во время прогулки Алию угораздило потерять документы, так что она не могла вернуться домой и жила тем, что продавала картины. К счастью, мир не без добрых людей… Со временем её начали узнавать, а полотна дипломированной художницы стали хорошо продаваться. И не где-то, а, допустим, в столичном «Хан-Шатыре».

«Утро в лесу». Холст, масло

Дебютантка призналась, что собрать картины - всего-то 36 - для этой своей первой персональной выставки было делом непростым: всё, что она пишет на заказ, быстро рассылается по всему миру, например, отправляется в Нидерланды, в Америку, в Германию, да и много куда ещё. А иногда она просто дарит свои творения друзьям и родным.

«Розовый закат». Холст, масло

- И вот сейчас мне даже пришлось остановить продажи, а я даже в TikTok в прямом эфире рисую, у меня там очень быстро забирают работы.

И в этой сфере у Алии Абиловой впечатляющий 12-летний опыт. Но и по тому, что смогли увидеть зрители, понятно: главный объект притяжения Алии - природа, ландшафт, первостихии земли…

«Свежий май». Холст, масло

- Да, я бы хотела, конечно, позиционировать себя как пейзажист. В пейзаже мне нравится то, что... Это как будто вот, знаете, когда смотришь на то, что нас окружает за городом. Это успокаивает, особенно после рабочего дня. А я стремлюсь передать людям хотя бы кусочек этого спокойствия и умиротворения, расслабления, релакса. Кусочек уюта. В основном я работаю маслом на холсте, люблю писать мастихином. Вот особенно когда мастихином пишешь, очень такие фактурные, глубокие и объёмные работы получаются, если прямо так говорить. Конечно, могу и графику, но в основном пишу, конечно, маслом. Я согласна с тем, что в портрете может уместиться больше эмоций, но мои портретные работы - они почти всегда на заказ. В моих пейзажах же я храню то, что мы называем «авторским видением». Каждая картина - это отражение моего мира. Цвета, которые я выбираю, формы - всё это пропитано эмоциями и переживаниями.

«Осенний листопад». Холст, масло

- Эффектно написано, - признаёт мэтр живописи Николай ТОРШИН, обращаясь к художнице, - у тебя располагающая цветовая гамма, мягко пишешь. И вот все говорят, что женщины обращаются с цветом лучше мужчин. Хорошо обрабатываешь второй план. Продуманные решения по композиции, интересно закомпоновано, что не каждому удаётся. Молодец, что сказать – молодая!

- Здесь разные техники и стилистика, - замечает костанайский поэт и культуролог Евгений ДЕМИДОВИЧ, - но она объединена общим романтизмом. Это, сказал бы я, очень вкусная живопись – имею в виду не фрукты, которые за моей спиной, а краски! Если проводить параллели с поэзией, то это бы легло, вероятно, на трёхсложный размер. Скажем, на анапест. Потому как спокойное что-то.

«Изобилие». Холст, масло

Художница часто говорит, что для неё важнее всего запечатлеть моменты радости, любви и надежды. Важной частью пути Алии стало и преодоление собственных страхов. Это подтолкнуло девушку к тому, чтобы выходить за рамки привычного, экспериментировать.

«Омут». Холст, масло

- Мой совет тем, кто начинает заниматься живописью: трудиться, трудиться и трудиться. Обязательно стараться выставляться везде, везде проявляться во всех социальных сетях.

Алия развивает свои арт-блоги, с завидной регулярностью проводит прямые эфиры, участвует в арт-стримах и делится достижениями с широкой аудиторией. Кстати, открывшийся «Творческий дебют» в галерее тоже одновременно стал её стримом. Да и что есть путь художника, как не один большой стрим: смотрите, это я! Даже если этот путь - не ногами, а на коляске.

«Капли в вечности». Холст, масло

«Любовь». Холст, масло

«Степной ветерок». Холст, масло

«Лепестки под небесами». Холст, масло

Посмотреть выставку ее картин можно в течение месяца.

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