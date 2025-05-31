У некоторых казахстанцев исчезла вкладка с начислениями по программе "Нацфонд - детям", передает корреспондент Tengrinews.kz. Родители в растерянности и задаются вопросом: куда делись обещанные деньги?

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

- Ровно через месяц моей дочери исполняется 18 лет. Сегодня мы зашли в eGov и проверили перечисления. Они исчезли. Мы хотели узнать, почему они исчезли, хотя до этого момента они там все время были. Еще в прошлом месяце были, - рассказал казахстанец в TikTok.

По его словам, он уже обратился в ЦОН, но там не смогли помочь и посоветовали обратиться в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). В ЕНПФ мужчине посоветовали обновить приложение банка и снова проверить начисления в eGov. Однако после всех попыток вкладка с начислениями так и не появилась.

В комментариях к публикации другие казахстанцы также отмечают, что у них пропали сведения о начислениях из Нацфонда.

Фото - Tengrinews.kz

Куда делись деньги из Нацфонда?

Как удалось выяснить, кнопка "Начисления из Нацфонда" в мобильных приложениях исчезла у тех родителей, чьим детям в этом году исполняется 18 лет.

Что происходит? Почему родители и дети не видят начислений, где они находятся и как их снять? Эти вопросы мы задали оператору программы - Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ).

В ЕНПФ заверили, что "детские" деньги из Нацфонда никуда не пропали. Все средства обязательно поступят тем, кому они предназначены. Дело в том, что в год, когда ребенку исполняется 18 лет, начисления из Нацфонда переходят в статус целевых накоплений (ЦН). Они переводятся на специальный целевой накопительный счет в ЕНПФ.

"Доступ к целевому накопительному счету предоставляется исключительно самому получателю - совершеннолетнему гражданину, который может получить информацию о счете через личный кабинет на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте egov.kz или в мобильном приложении eGov Mobile. Таким образом, начисления совершеннолетних не пропадают, информация о них переходит из личного кабинета родителей в их личный кабинет на указанных ресурса. Вход в личный кабинет осуществляется посредством электронной цифровой подписи, которую можно получить с 16 лет", - пояснили в фонде.

Как получить деньги, начисленные по программе "Нацфонд-детям"?

Пошагово алгоритм действий использования целевых накоплений выглядит следующим образом:

Получатель накоплений, достигший 18 лет, может проверить начисления самостоятельно на интернет-ресурсах ЕНПФ или электронного правительства, а также обратившись в подразделение ЕНПФ.

Для получения средств совершеннолетний ребенок должен обратиться к уполномоченным операторам - банкам второго уровня. Сейчас операторы по использованию целевых накоплений на образование являются АО "Народный банк Казахстана" и АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Уполномоченным банком по использованию целевых накоплений на жилье является "Отбасы банк".

Посредством интернет-ресурсов уполномоченных банков получатель целевых накоплений (либо его законный представитель в случае недееспособности) открывает банковский счет в долларах США и подает онлайн-заявление на выплату этих накоплений.

Уполномоченный банк в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату направляет электронное уведомление в ЕНПФ о зарегистрированном заявлении на выплату.

ЕНПФ в течение 5 рабочих дней со дня получения электронного уведомления от банка переводит ему сумму выплаты, указанную в заявлении, для последующего зачисления на банковский счет в долларах США получателя, либо сообщает об отказе с указанием причины.

Получатель целевых накоплений или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы на банковский счет предоставляет банку документы, подтверждающие целевое использование выплат целевых накоплений.

Уполномоченный банк в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем целевых накоплений документов - проверяет их и перечисляет выплаты по их целевому назначению.

В случае непредставления получателем целевых накоплений (или его законным представителем) в течение 45 рабочих дней документов сумма выплаты, находящаяся у уполномоченного банка, возвращается в ЕНПФ.

Могут ли родители снять эти деньги?

Исключительным правом на получение целевых накоплений обладают достигшие совершеннолетия участники программы, заявили в ЕНПФ. Таким образом становится понятно, что деньги получат дети, достигшие 18 лет - а не их родители.

- Родители или законные представители не имеют права снимать эти средства. Уступка выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий или оплаты образования в пользу близких родственников не предусмотрена действующим законодательством. В случае смерти либо вступления в силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, его целевые накопления наследуются родителями/законными представителями в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, - сообщили ЕНПФ.

При утрате гражданства Казахстана либо выхода из него - как до, так и после достижения 18-летнего возраста - право на использование целевых накоплений утрачивается.

Средства на целевом накопительном счете хранятся в течение 10 лет с момента открытия.

- Если по истечении указанного срока они не будут использованы, накопления автоматически переводятся на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который также открывается на имя получателя. Выплата средств с этого счета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - добавили в фонде.

О программе "Нацфонд - детям"

Согласно реализуемой программе "Национальный фонд - детям", 50 процентов валютной части инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

Эти средства они могут использовать на улучшение жилищных условий и (или) оплаты образования.

Детям до 18 лет ежегодно начисляются деньги из Нацфонда.

Родители и законные представители несовершеннолетних детей могут отслеживать начисления по программе "Нацфонд - детям" через мобильное приложение электронного правительства eGov Mobile, на специальном сайте kids.enpf.kz, а также через мобильные приложения ряда банков второго уровня.

Напомним, ранее "НГ" сообщала сколько денег должны были получить в этом году юные казахстанцы по проекту "Нацфонд-детям" за прошлый год.