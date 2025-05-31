Вечером 30 мая, около 18:45, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции "Ниет" прогремел взрыв, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео Instagram/@yspv.case

По информации МЧС, на АЗС произошел взрыв газовоздушной смеси. После чего огонь перекинулся на три рядом стоящих одноэтажных строения, газозаправочную станцию и двухэтажное здание, расположенное позади.

- На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС. Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны, - сообщили в ведомстве.

По сведениям управления здравоохранения региона, 14 пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы. 7 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 3 пациента - в стабильном состоянии, жизнеугрожающих осложнений у них не наблюдается.

Как сообщается в местном Instagram-паблике Atyrauoil.news, погибшие были сотрудниками АЗС. Во время взрыва они были на смене.

Площадь и причина пожара устанавливаются.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что недавно в Костанайской области шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой.