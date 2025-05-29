Декадник, приуроченный ко Дню защиты детей, стартовал в Костанае 22 мая. Одно из мероприятий прошло 28 мая - «Кибер Тұмар», посвященный технологиям и цифровому развитию, организовали в Qostanai Hub по пр. Абая, 28/1.

На цифровой праздник пришли около 80 учеников костанайских школ №№ 19, 20, гимназии им. Горького, ФМЛ и Creativecamp.

Эрик Бусыгин рассказывает об опыте развития Astana Hub и его возможностях для молодых IT-специалистов

- Мероприятие было организовано по инициативе Министерства цифровизации и Astana Hub ко Дню защиты детей, - рассказал региональный менеджер Qostanai Hub Эрик БУСЫГИН, - с целью популяризации IT-профессий и продвижения цифрового развития среди подрастающего поколения нашего региона.

Astana Hub - крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития как казахстанских, так и зарубежных технологических компаний.

- Миссия заключается в том, чтобы развивать инновации, поддерживать запуск прорывных IT-компаний и вдохновлять новое поколение талантливых специалистов, - подчеркнул Эрик Бусыгин.

К гостям праздника по видеосвязи обратился министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Жаслан МАДИЕВ, поздравил с Днём защиты детей и отметил важность цифрового образования и безопасного онлайн-пространства для подрастающего поколения.

Видеообращение министра цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева

- Вы живете в уникальное время - время технологий, цифровых знаний и новых профессий. Наша задача - дать вам возможность для роста и обеспечить защиту в онлайн-мире, - сказал он. - Чтобы путь был ярким и безопасным, мы внедряем меры по защите детей в интернете. Рекомендуем использовать родительский контроль, фильтры контента и, главное, вести открытый диалог с родителями о том, что происходит в интернете.

Мадиев сообщил, что министерство активно запускает цифровые проекты, ориентированные на молодежь, в том числе олимпиады по искусственному интеллекту, которые позволяют школьникам раскрывать свои таланты и выходить на международный уровень. Осенью начнет работу центр TUMO, где подростки смогут бесплатно обучаться программированию, анимации, искусственному интеллекту и другим востребованным навыкам будущего.

- Мы гордимся, что Казахстан стал первой страной в регионе, где прошел финал чемпионата мира по программированию, - добавил министр.

Участники с азартом проходят интеллектуальную викторину Kahoot

Жительница Костаная Татьяна СЕМЕНЧУК отмечает высокий уровень его организации мероприятия:

- Мы хотели узнать, какие технологии доступны сегодня и какие возможности есть у детей для развития, - поделилась она с "НГ". - Astana Hub - хорошо известный нам проект, мы слышали о его инициативах для организаций, но сегодня впервые узнали, что есть и возможности развития для детей. Желаю проекту дальнейшего развития!

Интерес к IT-направлению проявили и юные участники.

- Мне 12 лет, я окончил 6-й класс гимназии им. Горького, - рассказал Артемий ПЛИШКИН. - Когда узнал, что будет мероприятие про IT, сразу захотел пойти. Всё было очень интересно и познавательно. Я узнал, что нужно для создания компьютерных игр.

Активным участникам игры Kahoot вручили подарки

Артемий также сообщил, что у него уже есть идея для будущей компьютерной игры, теперь он мечтает начать работу над её будущей реализацией

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова