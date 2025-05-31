Это кафе в Костанае имеет долгую историю. Лет 20 «Бирюльке», мне кажется. И за столько лет основная его клиентская концепция не изменилась - кафе домашней кухни. Но если раньше ассоциации с этим были в основном со знаком плюс: уютное, теплое, душевное, то сейчас у меня на первом месте определение «непритязательное».

В начале мая я затащила туда подругу из Екатеринбурга. Локация определила такой выбор: хотела уложиться в обеденный перерыв. Спешила в кафе и вспоминала их когда-то отличный бефстроганов и салат «Красная зорька». Кажется, только там готовили - овощной с добавлением сырой свеклы. Как-то ее так обрабатывали, что она была просто украшением этого салатика. Еще вареники с вишнями, печень по-берлински, торт «Наполеон» были хороши.

Зашла, огляделась - время в интерьере «Бирюльки» будто остановилось. Зал слегка темноват, там всегда горит свет. Столы небольшие, за ними комфортно обедать максимум вдвоем. Стеновая отделка - под декоративный кирпич. На подоконниках - все те же фаянсовые фигурки, горшки с растениями, по большей части искусственными. Ну и запах - с порога понимаешь, что на кухне только что готовили. При этом вешалки для одежды стоят в обеденном зале.

Мы с подругой заказали по салату с названием «Коралловый риф» (2 900 тенге), баранину на жаровне с овощами (3 500), вишневый чай 0,5 л (700), хлебную корзинку, ибо официантка предупредила, что баранина с жирком. Мне не понравилось ничего, но я в тот момент Дору не включала. Иногда хочется просто поесть. Однако размер счета 17 325 тенге пробудил во мне экспертный инстинкт. За что столько, спросила я себя запоздало. Баранина была жесткой, овощей к ней мало. Салат с креветками и слабосоленой семгой буквально набит сухарями. Чай «Дикая вишня», который позиционировался как «зеленый витаминизированный с крошкой дикой и чилийской вишни» на деле оказался напитком столь бледным по цвету и вкусу, что сравнить не с чем. Хлеб - обычный белый и черный. Честно, мне было неудобно, что привела сюда гостью. И денег жалко, тоже честно.

Через пару недель решила зайти еще раз. Из уважения к возрасту «Бирюльки» и с желанием не быть пристрастной. Тестовым блюдом выбрала все тот же «Коралловый риф». С мясом рисковать не стала, заказала котлеты из щуки с соусом из свеклы и хрена (1 300 тенге), на гарнир - тушеную брокколи (1 500), чай с лимоном (200) и два ломтика «Бородинского» хлеба (100).

Обратила внимание на обслуживание. Меню подали сразу: чего нет-то, я была в 12.25 единственной в зале. Потом девочки у барной стойки смотрели в монитор, сидя спиной к залу. Кнопки вызова нет. Я официантку не звала, ожидая, когда сама встрепенется. Подошла через 8 минут.

Салат принесли быстро. Приборы вместе с хлебом доставили в деревянной, слегка обшарпанной люльке с салфеткой на дне.

«Коралловый риф» был точно такой же, как 2 мая. 4 средних креветки, 9 кубиков рыбы общим весом не больше 30 г, 3 фрагмента крутого яйца, точно не перепелиного, как обещало меню, остальное - сухарики с майонезом и лентами листового салата. Даже не с заправкой из сливочного сыра, Карл, за такие-то деньги. Короче, хлеба я наелась с запасом, заказанный черный почти не тронула.

Во втором блюде лучшим были котлеты - пышные, сочные, мягкие. Соус тоже оказался неплох, хотя наверняка хрен из тюбика, ибо без резкости. Ну и брокколи, которую описывали в меню как тушеную, оказалась просто отварной. При этом стоила дороже котлет. Логику здешнего ценообразования мне не постичь. Впрочем, капусты в тарелке было много.

Чай без особенностей, пакетированный Greenfield, половина тонкого лимонного кружка сверху. Чашка большая, около 300 мл.

Меню в «Бирюльке», кстати, для кафе домашней кухни весьма обширное. Есть и завтраки, и банкетная часть, и всевозможная паста. Но общее впечатление от него странное: будто смешали ресторан и заводскую столовую. Тут предлагают и том ям с лангустинами по 3 500 тенге за порцию, и постную кашу на воде за 500, молочная стоит уже 700 тенге. Топинги, то есть добавления, - за отдельную плату. Макароны по-флотски с говяжьим фаршем - 1 900 тенге, лагман с тушеной говядиной - 2 900, по-моему, в ценах настрой превалирует ресторанный.

Мой обед обошелся мне в 6 000 тенге. Счет принесли в потертой папочке с надписью «Хаома». Он мог бы быть и больше. Но на обложке меню написано, что при расчете наличными 10% за обслуживание не взимается. Я воспользовалась.

Сообщение для тех, кто читает материалы рубрики «Ресторанное обозрение». В Дорорейтинге с этого номера появляется строка «Доступная среда». О необходимости ввести ее нам не раз писали. Требование современное и справедливое. Если доступа для инвалидов, людей на костылях, мам с колясками нет вообще, то оценка выставляться не будет вообще. Если что-то из инфраструктуры для маломобильных граждан есть (пандус, подъемник, кнопка вызова, поручни, специальные посадочные места, оснащение санузла), будем оценивать состояние всего этого, удобство.

Во входной группе кафе «Бирюлька» пандуса нет, в помещение ведут ступеньки, что делает посещение заведения для маломобильных граждан либо затруднительным, либо невозможным.