На прошлом заседании прокурор Алма НУРСЕИТОВА выясняла у подсудимого, водителя фуры «Вольво» Исмоилжона РОЗАКУЛОВА, отдыхал ли он перед поездкой. Тот пояснил, что перед поездкой спал, но в момент ДТП и незадолго до него всё равно чувствовал себя уставшим.

27 мая суд вновь разбирался в этом вопросе и допросил двух свидетелей. Показания одного из них, помощника водителя Жавохира АБДИМАЖИТОВА, должны были расставить все точки над i.

Исмоилжон Розакулов, его адвокат Алмат Базарбаев и переводчик

Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Согласно обвинению, 16 декабря 2024 года подсудимый на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард" на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган" в Карасуском районе. В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Розакулова судят по п. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.