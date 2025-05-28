По делу о ДТП, в котором погибли трое учителей, допросили свидетелей в суде в Костанае
Андрей СКИБА
На прошлом заседании прокурор Алма НУРСЕИТОВА выясняла у подсудимого, водителя фуры «Вольво» Исмоилжона РОЗАКУЛОВА, отдыхал ли он перед поездкой. Тот пояснил, что перед поездкой спал, но в момент ДТП и незадолго до него всё равно чувствовал себя уставшим.
27 мая суд вновь разбирался в этом вопросе и допросил двух свидетелей. Показания одного из них, помощника водителя Жавохира АБДИМАЖИТОВА, должны были расставить все точки над i.
Исмоилжон Розакулов, его адвокат Алмат Базарбаев и переводчик
Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
Согласно обвинению, 16 декабря 2024 года подсудимый на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард" на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган" в Карасуском районе. В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.
Подсудимый признаёт свою вину, но отмечает, что в случившемся, вероятно, есть вина и водителя «Альфарда» Талгата Сеитова. Ранее он ходатайствовал о рассмотрении дела на казахском языке, поскольку русским не владеет. Поэтому процесс проходит на казахском языке с участием переводчика.
Свидетель Жавохир Абдимажитов рассказал, что в декабре прошлого года они с подсудимым ехали на фуре из Екатеринбурга (РФ) в Астану. Утром 16 декабря выехали из Костаная. Когда произошло ДТП, он спал. Свои показания давал по видеосвязи на казахском языке, после чего их переводили на русский.
Судья Аделия Хасенова допрашивает свидетеля Абдимажитова
- Уснул я где-то за час до столкновения с «Альфардом». Я этот момент не видел, но слышал только звуки и голоса. Проснулся, когда услышал звук удара - железо об железо, помню, как сорвалось колесо, - рассказал свидетель. - Когда открыл глаза, Розакулов дал мне воду и вылез через окно, потому что дверь не мог открыть. Он подошёл к «Альфарду», а я в фуре сидел. Потом он вернулся и сказал, что там люди погибли…
В поездке он в основном заправлял автомобиль и помогал с ремонтом, но не управлял фурой.
- После того, как Розакулов сходил к «Альфарду», он находился в растерянном состоянии, - вспомнил Абдимажитов. - Когда мы ехали, всё нормально было. Не помню, чтобы он говорил, что устал или не выспался. Ночью (перед ДТП - «НГ») мы остановились в гостинице «Ак Ниет» в Тобыле, отдыхали. Розакулов тоже спал.
Представитель погибшего в аварии несовершеннолетнего Бибигуль АБДРАХМАНОВА спросила у подсудимого:
- Почему ваш помощник говорит, что вы ночевали в гостинице, а вы ранее суду рассказывали, что не ночевали и продолжили путь? У вас здесь разногласия со свидетелем.
- Да, мы там останавливались, но не отдыхали: мы просто купили продукты и сигареты и продолжили путь,- ответил Розакулов. - Отдыхал я только в Фёдоровке - 4 часа.
Свидетель, в свою очередь, пояснил: когда подъехали к этой стоянке, он всё время спал и проснулся утром. Увидел, как подсудимый идёт из магазина, и подумал, что тот уже отдохнул.
- Розакулов вам говорил, почему ДТП произошло? Что-то помните? - спросил адвокат Талгат БЕКМАГАМБЕТОВ, представляющий в суде интересы матерей погибших Алины Абрамовой и Карины Лаврик, а также водителя "Альфарда" Талгата Сеитова.
- Он не мог сказать, потому что он был в таком состоянии… ближе к шоковому, наверное, у него голова не работала… - ответил Абдимажитов. - Когда я спрашивал, он сказал, что не знает. И у нас времени не было разговаривать - он всё время был с полицейскими.
Следующее слушание назначено на 3 июня.
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