С 1 августа по 20 октября в Казахстане пройдёт Национальная сельскохозяйственная перепись. О подготовке к ней сегодня, 28 мая, на брифинге в РСК рассказал руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ.

Зачем нужна перепись

- Сельхозперепись - это крупное статистическое исследование, цель которого - получение актуальных и достоверных данных о структуре, ресурсах и состоянии аграрного сектора страны, - пояснил он. - Эти данные лягут в основу государственной поддержки сельхозпроизводителей, повышения продовольственной безопасности и выполнения международных обязательств Казахстана.

Предыдущая сельхозперепись проводилась почти 20 лет назад - в 2006-2007 годах - в два этапа: растениеводство и животноводство по отдельности. В 2025 году она пройдёт в один этап и охватит все категории сельхозпроизводителей.

Кто участвует

Участниками переписи станут:

юридические лица и ИП, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством;

крестьянские (фермерские) хозяйства;

личные подсобные хозяйства (ЛПХ), где содержатся сельхозживотные или выращиваются культуры.

А вот дачников эта акция не коснется.

Польза тем, кто участвует

Отвечая на вопрос «НГ», спикер отметил, что особой выгоды от переписи для участников нет. Это нужно государству - чтобы знать, например, сколько скота содержится на том или ином поддворье.

Корреспондент "НГ" напомнил, что при пожаре в Аулиекольском районе 2022 года и паводке 2024 года были проблемы с получением компенсации из-за того, что потерпевшие фермеры и КХ не регистрировали своих животных. Галымжанов подтвердил, что участие в переписи также поможет избежать таких ситуаций.

Как будет проходить перепись

С 1 по 30 июня проведут листинг - обход домохозяйств, чтобы уточнить списки участников и убедиться, что они действительно ведут подсобное хозяйство. С 1 по 31 августа пройдет онлайн-опрос.

- Все респонденты смогут самостоятельно пройти опрос на портале sanaq.gov.kz. Для входа используется ЭЦП, QR-код или СМС-авторизация, - пояснил Галымжанов. - Система автоматически добавит некоторые имеющиеся данные из государственных баз, и участник сможет их подтвердить или актуализировать. После завершения опроса придёт подтверждение по электронной почте.

Для удобства будут организованы зоны самообслуживания в акиматах и районных подразделениях статистики. Онлайн-прохождение обязательно для ТОО, ИП и всех юридических лиц.

- Если возникнут сложности, можно обратиться к виртуальному помощнику Sanaq-Myrza (работает на базе ИИ) или в контакт-центр Бюро по номеру 1446, который будет доступен круглосуточно в период онлайн-опроса, - посоветовал спикер.

И, наконец, с 20 сентября по 20 октября интервьюеры обойдут оставшиеся домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос.

Какие вопросы зададут

Юридическим лицам предстоит ответить на вопросы:

о земельных и посевных площадях;

о количестве скота;

о технике и инфраструктуре;

о кадровом составе и других аспектах деятельности.

Для ЛПХ опросник будет короче: о выращиваемых культурах, наличии скота и птицы, условиях их содержания, использовании пастбищ и т. д.

- Вся информация будет использоваться только в статистических целях, - отметил Айбек Галымжанов. - Данные не передаются в налоговые или иные госорганы, обрабатываются в обезличенном виде и публикуются в агрегированном формате.

Участие в переписи обязательно

Отказ грозит административной ответственностью в соответствии с законодательством.

- Переписной персонал обязан охватить всех респондентов, - пояснил спикер. - Но цели штрафовать у нас нет. Мы имеем достаточно времени и будем пытаться получить статистические данные во время личной беседы методом убеждения. Если человек наотрез отказывается давать такие данные, мы его силой не будем заставлять. Можно сказать, что участие добровольное. Мы призываем граждан к сознательному участию в переписи. Ведь это не просто статистическое мероприятие, а дело государственной важности, затрагивающее каждого.

Кто может стать интервьюером

Для проведения переписи в регионе планируют привлечь более 200 человек: студентов, безработных и волонтёров.

- Все они пройдут бесплатное обучение на онлайн-платформе Data Literacy Hub, где доступны видеокурсы и тесты. По завершении обучения будет организовано тестирование, проверяем их готовность - пояснил Галымжанов. - Кроме того, Бюро заключило меморандум с АО «Казпочта» - рассматривается возможность привлечения почтальонов в качестве интервьюеров.

Если вы хотите стать интервьюером, можно обратиться в департамент статистики (Костанай, ул. Майлина, 2/4) и подать письменное заявление.

Все интервьюеры получат зарплату - 133 000 тенге (без вычета налогов). У них будет специальная отличительная форма и планшеты, а также удостоверение и QR-код который можно будет отсканировать и узнать, что к вам пришел не мошенник.

Когда будут итоги

Предварительные итоги будут опубликованы в декабре 2025 года. Окончательные данные и аналитика появятся на сайте Бюро в 2026 году.

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