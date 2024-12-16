Еще трое с различными травмами были госпитализированы. Авария, в результате которой скончалось несколько человек, произошла сегодня днем, 16 декабря, на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган.

Около 15.00 автомобили «Вольво» и «Тойота Альфард» столкнулись в 10-км от посёлка Герцено Карасуского района.

- В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Известно, что все погибшие находились в автомобиле «Тойота Альфард».

Полиция начала расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).