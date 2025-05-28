По прогнозам синоптиков, ближайшие трое суток, 29-31 мая, пройдут без дождей. В областном центре - сухо и малооблачно.

- В четверг ночью по области будет 10-15 градуса тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём 27-32 градуса. В пятницу ночью термометры покажут 7-12 °С, днём ожидаем 26-31 °С. В субботу ночью будет, как и в пятницу, 7-12 °С; днём воздух прогреется до 28-33 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15 °С, днём 28-30 °С. В пятницу и субботу: ночью 10-12 °С, днём 29-31 °С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью ночью 2-7 м/с, днём 9-14 м/с. В пятницу и в субботу будет юго-восточный ветер 9-14 м/с. В Костанае прогнозируемая скорость ветра в четверг - 7-12 м/с, в пятницу и субботу - 3-8 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ