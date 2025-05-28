Депутаты фракции партии Respublica направили запрос министру национальной экономики с предложением легализовать платную тонировку передних боковых стекол автомобилей, передает Tengri Auto.

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Согласно запросу, инициатива обсуждается с 2024 года, но теперь депутаты привели конкретные обоснования. Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в Казахстане зарегистрировано 6 миллионов 176 тысяч транспортных средств, из которых 86,5 процента составляют легковые автомобили.

"Даже при охвате 5 процентов автопарка и средней стоимости разрешения в 50 МРП объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 миллиардов тенге в год", - заявляют депутаты.

Напомним, тонировать передние стекла авто в Казахстане запретили в 2010 году.

В запросе отмечается, что технический регламент Таможенного союза уже допускает тонировку передних боковых стекол при условии светопропускания не менее 70 процентов.

Депутаты предлагают закрепить эту норму на национальном уровне, введя платное разрешение по аналогии с системой VIP-номеров, которая в 2024 году принесла бюджету 15,8 миллиарда тенге.

"Международный опыт также подтверждает эффективность легализованной платной тонировки. Так, в Кыргызской Республике в 2024 году в бюджет поступило порядка 4 миллиардов тенге от выдачи разрешений на тонировку. В Узбекистане разрешение выдается при светопропускании от 70 процентов. В ОАЭ и Южной Корее тонировка передних стекол разрешена до 50 и 40 процентов соответственно, при соблюдении технических требований и уплате пошлины", - отмечают депутаты.

В связи с этим депутаты просят правительство:

разработать механизм легализации платной тонировки;

создать целевой фонд для дорожного строительства;

обеспечить контроль за соблюдением норм светопропускания через техосмотр;

а также рассмотреть дифференцированные тарифы в зависимости от класса автомобиля.

Если инициатива будет реализована, Казахстан получит новый источник дохода, а автовладельцы - возможность легально использовать тонировку.

Напомним, сейчас в Казахстане не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.

Но есть нюансы, при которых затемнение стекол допустимо. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70 процентов, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

Штраф за тонировку в Казахстане составляет 5 МРП (19 660 тенге).